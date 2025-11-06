南韓蔚山火電廠鍋爐塔崩塌！2人獲救送醫、仍有7名工人受困

南韓蔚山一處火力發電廠，6號下午驚傳重大工安事故，一座正在進行拆除作業的鍋爐塔突然崩塌，造成9名工人被掩埋，其中2人獲救重傷送醫，推估目前仍有7人受困。南韓總統李在明下令，動用一切資源全力搶救，並立即展開徹查。

南韓蔚山一處火力發電廠鍋爐塔突然崩塌。圖／路透社、網路

這座老舊鍋爐塔已有44年歷史，早在2021年就停止運作，如今準備爆破拆除，事發當下，工人們正在替鍋爐塔結構進行弱化作業，以便後續爆破，沒想到就突然崩塌。消防單位立即投入60多名人力，進行搜救，但因為殘骸量體龐大，因此請求附近釜山、大邱和慶尚北道的消防特勤隊，以及中央救援本部人員，加入搜救。

仍有7名工人未救出。圖／路透社、網路

南韓總統李在明下令，動用一切可用資源，全力搶救，並立即展開事故原因調查。南韓僱傭勞動部也針對爆破工程公司，是否違反《職業安全衛生法》和《嚴重事故處罰法》，展開嚴格調查。

國際中心／劉人豪 編譯 責任編輯／陳俊宇

