南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌！ 兩人獲救六人仍活埋

南韓發生一起重大公安意外，位在蔚山市的火力發電廠，下午一點左右正在進行舊設施拆除，沒想到鍋爐塔突然倒塌，至少有六人遭到活埋。

南韓蔚山電廠突發倒塌事故 (圖／達志影像路透社)

韓國蔚山火力發電廠發生嚴重意外事故，一座高約60公尺的鍋爐塔在拆除工程中突然倒塌，造成8名工人受困，目前僅救出2人，另有6人仍被埋在瓦礫堆中。這座運作超過30年的舊設施在拆除過程中向右側傾斜後直接崩塌，消防人員已緊急封鎖現場區域並全力展開搜救行動，韓國政府也已下令動用一切可用資源進行救援。

廣告 廣告

這起事故發生在下午1點左右，當時工作人員正在拆除這座已關閉數年的舊發電廠設施。這座鍋爐塔高達約10層樓，倒塌過程中將現場8名工人掩埋。消防當局接獲報案後16分鐘即趕抵現場，並立即展開搜救行動，目前已成功救出2名工人，但他們均受重傷，需要進一步醫療照顧。

在事故現場周邊，消防人員正積極進行搜索工作，並拉起封鎖線禁止無關人員靠近，以確保救援行動能夠順利進行。韓聯社表示，事故發生時現場共有8名工人，目前仍有6人被埋在瓦礫堆中，情況危急。

面對這起重大公安事故，警方與消防等單位已動員所有可用人力展開救援工作。韓國國務總理也已下令全力投入資源進行搜救，務必盡一切可能搶救受困人員。至於鍋爐塔突然倒塌的具體原因，目前尚未確定，相關單位將在救援工作完成後進行詳細調查，以釐清事故責任並避免類似悲劇再次發生。

更多 TVBS 報導

光復鄉搜救三大區域 7人失聯集中佛祖街

網購小心！仿冒飾品致癌物超標5千倍 盜版Labubu也中鏢

濃煙直竄天際！桃園南門市場陷火海 近千坪燒毀「上百攤受影響」

逾期移工橋上被攔 女「跳北港溪」失蹤 警方搜救一天一夜無蹤影

