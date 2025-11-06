南韓蔚山發電廠「鍋爐塔倒塌」！疑有5人被埋 消防局發布全國動員令

南韓蔚山市的火力發電廠今（6）日下午發生鍋爐塔坍塌事故，一座60公尺高的鍋爐塔倒塌，根據韓媒MBC報導，目前有4人救出，疑似還有5人被埋。

南韓總統李在明下令動用一切資源展開搜救工作，韓國國家消防局已發布全國消防動員令，調集鄰近的釜山、大邱和慶北消防部門的特別救援隊以及中央119救援總部的人員開展救援行動。目前已調集80多名消防員，包括搜救犬和消防無人機參與救援行動，並在救援行動結束後，徹底調查事故原因。

出事的鍋爐塔於1981年建成，已運作約40年，已於2021年停止使用，南韓東西電廠決定拆除該設備，並將拆除作業外包給一家爆破公司。拆除工作從上月起進行，而事故前員工正進行切除柱子和結構，使其更容易倒塌，為爆破拆除做準備。

責任編輯／施佳宜

