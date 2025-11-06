南韓蔚山電廠倒塌！ 老舊設施準備拆除時倒塌「6人疑被埋2人獲救」

南韓蔚山電廠內一處大型鋼構設施倒塌，搜救人員持續在現場搜尋失聯者。（示意圖／達志／美聯社）

南韓蔚山一處發電廠6日下午發生大型結構物倒塌事故，初步研判至少6名工人遭掩埋，另有2人已成功獲救。事故發生地點為韓國東西發電公司（Korea East-West Power）位於蔚山本部的舊設備拆除工程現場，事發時正進行爆破作業前的準備。

根據《韓聯社》與《路透社》報導，當地時間6日下午2時7分，位於蔚山市南區龍岑洞（Yongjam-dong）的東西發電蔚山發電本部，現場一處大型鋼構設施在準備拆除期間突然倒塌，造成多名作業人員受困。

消防單位接獲「約有8人遭壓在結構物下」的報案後，立即展開搜救，目前已救出2人，尚有6人下落不明，搜救行動持續進行中。事發現場可見鋼構嚴重變形倒塌，救援人員持續進入殘骸間搜索失聯人員。

初步了解，倒塌設施原定於11月9日進行爆破拆除，相關準備工作由外包專業拆除公司負責。發電公司表示，目前仍在釐清事故原因及相關細節，並配合當局進行後續調查。

南韓當局已封鎖現場進行全面安全檢查。事故發生後，也引發外界對於老舊設施拆除過程中是否落實安全規範的疑慮。

消防與救難人員在倒塌鋼構殘骸中展開搜救作業。（圖／翻攝自X，@TRTWorldNow）

