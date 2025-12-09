南韓藝人曹世鎬遭控涉黑社會！ 宣布退出《You Quiz》、《兩天一夜》

▲ 圖／翻攝自IG＠chosaeho

南韓知名主持人曹世鎬近日遭爆與黑社會有染，今(9)日他透過經紀公司否認指控，但表示考慮不讓節目團隊受到困擾，商議後決定主動退出節目《You Quiz on the Block》和《兩天一夜》。

根據《韓聯社》報導，針對與黑社會有染的傳聞，曹世鎬所屬經紀公司發表聲明稱「曹世鎬將退出tvN的《You Quiz on the Block》和KBS 2TV的《兩天一夜》」 。

經紀公司解釋，曹世鎬對近期圍繞他的誤會和謠言深感責任重大，完全理解觀眾們的不安，也希望別影響到節目，因此與製作團隊商議後，決定主動退出，但強調，有關他直接或間接參與有組織犯罪活動並收受貴重禮物的懷疑，完全是無稽之談，將採取更迅速、更有力的法律行動，以澄清誤會，恢復受損的形象。曹世鎬也保證會徹底消除所有疑慮，以健康的身體回歸。

而《兩天一夜》也證實曹世鎬將退出該節目，透露除之前錄製的部分外，曹世鎬將不會參與此後的節目錄製，表示經過慎重考慮，決定尊重藝人及其經紀公司做出的決定，希望在過程中不會有人受到傷害。

曹世鎬也在社群回應，坦言在參加各種本地活動的過程中，結識很多以前不認識的人，由於當時還年輕，無法成熟地處理這些關係，強調因那段關係而引起的懷疑完全是無稽之談，但也很清楚照片本身所呈現的形象讓觀眾失望。對此，他深刻反省並致以誠摯的歉意。

