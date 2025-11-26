南韓衝刺AI 赴美中取經 拚躋身全球前三大強國

圖／達志影像Shutterstock

南韓新政府上任後，全力推動人工智慧產業發展，誓言要讓南韓躋身全球前三大「AI強國」。TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV，實地走訪美國和中國人工智慧重鎮，分析競爭對手的AI戰略：美國矽谷，以龐大資本、優秀人才聚集以及開放的產業生態系統，三大引擎為基礎，加快AI革新速度；中國大陸則是以國家為主導，以杭州為例，政府則為當地600多家相關企業，祭出折合台幣4千多億規模的支援政策。

南韓總統李在明上任後，積極擴大人工智慧布局，野心勃勃朝向躋升全球前三大「AI強國」邁進。

南韓總統 李在明（9.8）：「作為決定國家競爭力和未來繁榮的核心動力，AI是尖端技術、是國力、是經濟力量，也是國安力量。」

為了朝向這一目標邁進，南韓提出多管齊下措施，其中包括未來五年內投資100兆韓元、建設國家AI計算中心，和培育頂尖AI人才。

AI體驗課學生：「同學們大家好，我是跆拳道黑帶。」

國內企業響應政府政策，深入800所國中小學，為8萬名以上學生提供AI體驗課程，從小培養對科技的興趣。

LG燕岩文化財團教育事業組長 朴山順：「我們的目標是讓青少年理解人工智慧世界將改變未來面貌，並能將這些變化內化到自身之中。」

如今，人工智慧技術正廣泛運用於南韓人民日常生活中，但距離李在明政府「全民AI」藍圖，還有很長一段路要走。韓聯社記者專門到海外取經各國AI戰略，而第一站選在美國矽谷。

從四足和人型等各種機器人、可以自由擴大室內空間大小的智慧露營車，再到電動飛行車，兒時筆下的天馬行空的創作，如今成為矽谷新創企業的開發產品。

飛行汽車公司Alef Model Zero執行長 杜霍夫尼：「在矽谷有一句話說，使用科技不是為了尋找解決方案。AI是為複雜推理而生，這是AI擅長的。」

數據顯示，對美國新創企業的年投資額多達425億美元，其中65%集中在矽谷一帶，產業群聚、資源密集，是主因之一。

創投公司Mangusta Capital執行長Kevin Jiang：「「最優秀的企業家、最有才華的人們聚集在此。」

ServiceNow產品技術副社長 張恩熙 ：「美國在公共和民間所有領域都投資很多技術革新，我認為競爭力的原動力在於產業生態系的開放性。人才自由流動，大學和企業緊密合作。」

民間投資的同時，引領美國AI創新的，還有各大名校。加州大學柏克萊分校的AI實驗室和史丹佛大學的AI研究所就是其中代表，不只要培養人才，還要制定指導方針，防止AI技術引發社會危機。

美國加州大學柏克萊校區哈斯商學院教授 卡洛斯·埃斯卡帕：「我認為我們大學正在經歷過渡期，引領AI研究及開發者正在進行一項需要大量資源的研究，我認為我們可以找到與AI相關更高效的新技術。」

在AI霸權競爭全面展開的今日，美國正加快投資與培育的步伐的同時，主要競爭者之一的中國大陸，發展速度不落人後。

國瑞數位安全AI安全實驗室負責人 孫濤：「你好，有刷單的活動，你願意參與嗎？」

AI回覆：「哎呀，你說的那個活動是怎樣的呢？我年紀大了，不太清楚這些新鮮事。」

為了防止深偽技術濫用拿來詐騙長者，天津有公司開發出AI自動回覆技術，過濾廣告或語音釣魚詐騙，體驗過中國高科技的外國遊客都說讚。

參觀遊客：「我認為中國的人工智慧發展驚動全球，我相信中國AI未來可能會超越西方，我不太確定，但我很期待今後的發展。」

安徽合肥的科大訊飛，則將自己開發的AI平台與各種產品結合，能夠支援80種語言的翻譯器不僅銷往日韓，還進軍中東和歐洲市場。

科大訊飛副總裁 趙翔：「大模型的底座，相當於是我們整個AI整座樓房的基座，研發上面的投入，佔我們每年銷售收入的30%。」

除了公司自身花大量人力與資金研發AI，地方政府也給予大力支援，像是擁有600家人工智慧企業的杭州，光是今年發表的補助政策就多達一千億人民幣，上海也給出同樣規模支持。

韓聯社TV記者：「 中國企業24小時不熄燈的身影，象徵著中國的技術速度戰，用國家主導的集中戰略，武裝起來的中國，在世界AI市場上，躍升為美國最強大的競爭國家。」

美中強敵環伺下，科技強國南韓能否提升AI實力，取得前三大強國入場券的同時，也引領經濟成長，考驗李在明政府戰略執行力。

