南韓補教怪象 首爾江南區精神科擠爆「過動症治療成學童必備」

據南韓媒體今天（12/31）報導，南韓補教熱潮不斷，如今出現各種怪象，在首爾江南區的精神科診所，預約「注意力不足過動症」（ADHD）檢測，得等1至2個月左右，過動症治療儼然成為學童成長階段的必備項目。

據韓媒《中央日報》報導，本月23日，在首爾江南區大峙洞一家兒童精神科診所，A某與他的6歲女兒，正在等待檢測「注意力不足過動症」（ADHD），女兒好奇發問：「爸爸，我有過動症嗎？」

A某受訪時表示：「幼兒園老師建議我們來檢查，我是第一次來，現在學生家長之間，只要家裡小孩稍微好動一點，大家就會建議去檢查ADHD，鼓勵彼此帶小孩就醫。」

本月30日下午，在首爾瑞草區一家精神科診所，即便是平日，幫小孩預約看診的家長不斷湧入，30分鐘內，就有11名6至10歲的孩童進出，這家診所同樣以ADHD治療聞名。

報導指出，首爾江南一帶，家長重視孩童教育，補教業興盛，ADHD檢查已經成為一股潮流，如果要預約檢測，至少需等待1至2個月，一個江南地區的家長線上群組，頻繁跳出訊息：「哪間診所能預約檢測ADHD？」

住在瑞草區盤浦洞、育有一名7歲孩童的B某說道：「我孩子在滿5歲、6歲時，都各做過一次ADHD檢測，檢查費用一次49萬韓元（約1萬元台幣），雖然價格貴，但孩子有點好動，還是去做檢測了。」

南韓健康保險審查評價院的資料顯示，去年全國0至19歲ADHD就診人數，最多的就是江南區（5886人），其次為松坡區（5435人），而瑞草區（3251人）與陽川區（2653人）也名列前茅。

專家警告，過度診斷與服用處方，可能導致未來依賴ADHD藥物的人口大增，延世大學的小兒精神科教授申義鎮（신의진，音譯）強調：「孩童好動不一定就是ADHD，更常見的反而是壓力引起的注意力不集中。」

