南韓要超車台灣？ 黃仁勳宣布與韓AI同盟「四大巨頭」搶灘

輝達（NVIDIA）在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，宣布與南韓政府、多產業夥伴展開大規模AI合作。該計畫南韓政府主導，三星、SK集團、現代汽車與Naver Cloud四家企業共同參與，總計部署超過26萬顆輝達Blackwell GPU。輝達執行長黃仁勳表示，這合作將推動AI工業革命。

部署26萬顆GPU打造AI工廠

根據輝達新聞稿公告，南韓政府將部署5萬顆輝達GPU，以加速企業與產業的主權AI發展，包括建立南韓國家AI運算中心等計畫。知名企業三星電子、SK、現代汽車將分別部署5萬塊輝達GPU，而Naver Cloud將部署6萬顆，共計26萬顆。執行長黃仁勳表示，這項合作將使南韓成為「智慧生產」的全球輸出國，推動AI工業革命。



對此，南韓副總理兼科學資通訊部長官裴景勳表示，擴大國家AI基礎設施並與輝達開發技術，是進一步強化南韓製造能力等優勢投資，也將支持「南韓成為全球三大AI強國之一。」

怎麼運用輝達GPU？哪些公司參與？

●三星

三星電子正建設配備超過5萬顆GPU的半導體AI工廠，加速其AI、半導體和數位轉型藍圖。三星將使用輝達技術，包括Nemotron後訓練資料集、CUDA-X、cuLitho函式庫和Omniverse 平台，建立數位分身以提升複雜半導體製造流程的速度和良率。



三星也運用輝達Cosmos、Isaac Sim和Isaac Lab推進家用機器人開發組合，展現在智慧製造製造與產品AI化的企圖心。

●SK集團

SK集團正設計可容納超過5萬顆輝達GPU的AI工廠，用於推進半導體研發和生產，以及支援數位分身和AI代理開發的雲端基礎設施。SK電信計畫提供配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU的主權基礎設施，這也將是亞洲首座工業AI雲端，專為實體AI與機器人工作負載設計。



該公司將提供工業雲端基礎設施，為新創企業、企業和政府機構加速數位分身與機器人專案，使國內製造商能夠運用輝達Omniverse技術。



●現代汽車

現代汽車集團與輝達進入深化合作新階段，將共同開發跨越移動性、智慧工廠和車載半導體的AI能力，由5萬顆 Blackwell GPU支援AI模型訓練與部署。為支持南韓政府建設國家實體AI集群的計畫，這項合作預計投資約30億美元，推進南韓實體AI領域。



關鍵計畫包括創建輝達AI技術中心、現代汽車集團物理AI應用中心和區域AI資料中心，形成完整的AI生態系統。



●NAVER Cloud

NAVER Cloud正擴大其輝達AI基礎設施，計劃部署超過6萬顆GPU，包括輝達RTX PRO 6000 Blackwell和其他Blackwell GPU，用於主權和物理AI。該公司正為韓國主權AI發展的下一階段做準備，將開發造船和安全等特定產業AI模型。