南韓記者調查：酷澎的血汗勞動模式正在台灣複製

南韓網購巨頭酷澎（Coupang）爆發3370萬用戶個資外洩醜聞後，南韓舉國譁然。加上酷澎長期在南韓血汗勞動、過勞死，以及創辦人金範錫一再拒絕到南韓進行說明的情況下，南韓輿論與政壇怒火更是持續延燒。韓媒到酷澎目前全力發展的台灣市場調查後發現，台灣酷澎看來也在複製南韓血汗勞動的情況，已經發生工作中猝死、加班費與獎金不清不楚等問題。

韓國的中央東洋廣播公司（JTBC）週三（24日）報導，記者在台灣現場採訪後發現，酷澎在南韓引發極度爭議的嚴酷勞動環境問題，看來正「原封不動」複製到台灣。

多次違反台灣勞基法

報導說，台灣酷澎因造假工時、未付加班費等違反《勞基法》行為，已多次被處以罰鍰，甚至有物流中心員工死於心肌梗塞。

JTBC記者查詢台灣勞動部的系統，發現台灣酷澎近3年有5起違規事件。其中，2025年即因「延長工作時間超過限制」、「未依法給付加班費」及「未確實記錄勞工出勤時間」遭勞動部裁罰，總計罰鍰12萬台幣。

報導中指出，約兩年前台灣酷澎物流中心曾發生兩起悲劇。一名派遣員工死於急性心肌梗塞，另一名派遣員工自殺身亡。

儘管派遣公司宣稱死因與工作無關、屬個人因素，但酷澎內部員工卻對JTBC的訪問給出截然不同的證言，指出惡劣的勞動環境與巨大的工作壓力才是悲劇的主因。有員工直言：「因為承受了極大的工作壓力，發生了員工從建築物跳下的不幸事件。」

報導指出，目前經常人在台灣全力發展業務的酷澎「全球CEO」金範錫，當前的經營方針，似乎是把南韓那套被詬病為「血汗工廠」的物流模式，直接複製到台灣。

高薪徵才但是領不到

報導中提到台灣酷澎全力開拓業務時，祭出高薪招募廣告搶人，但是台灣勞工實際領到的薪水卻與招募廣告不符。

自2024年6月起，台灣酷澎開始推動自營物流車隊，大張旗鼓刊登招募廣告，聲稱配送司機每月可賺取高達8萬台幣薪水。但許多受高薪吸引的人上工後才發現，要領到8萬台幣必須滿足極其嚴苛的附加條件。多數人實際到手的薪資僅約6萬台幣。

酷澎也曾推出「介紹新進員工並任職滿三個月」即給予推薦獎金的制度，但台灣貨運工會總幹事林昶志受訪時指出：「目前幾乎沒人領到這筆獎金，因為根本沒人能熬過這三個月。」

受訪的配送員與工會代表一致指出，台灣酷澎的獎金計算方式極其混亂。一名前配送員說：「補貼與獎金的計算邏輯完全不透明，很多員工甚至不知道該怎麼做才能達到標準。」而外包商的配送員處境更為艱難，儘管工作量極大，分潤卻不成比例。

林昶志向JTBC表示，台灣酷澎在發生問題時，往往把責任推給外包商，這是一種典型規避企業社會責任的做法。他說，台灣的工會正密切觀察南韓酷澎個資洩密與侵害勞動權益的案件，作為未來對台灣酷澎採取行動的參考。

