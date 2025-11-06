南韓認為在國內建造核子動力潛艇很合理

南韓國防部今天(6日)對法新社表示，南韓國防部長安圭伯認為在南韓建造核子動力潛艇很合理。美國總統川普10月底亞洲行造訪南韓時，同意南韓打造核子動力潛水艇；不過川普希望能在美國建造。

川普之前表示，南韓會在費城建造核動力潛艇，「就在我們美好的美國」。美軍的核潛艇建造技術是美國最敏感的軍事機密。

批評指出，依照川普的說法，華盛頓將施壓首爾投資費城造船廠，以換取美國支持南韓打造核子動力潛艇。不過，南韓國防部長安圭伯5日表示，在南韓國內建造核潛艇是明智的做法。

廣告 廣告

安圭伯在南韓國會被問到，是否認為應該在本土建造核子動力潛艇時，安圭伯說，「我們認為(在國內建造)是合理的，因為我們已經累積了超果30年的技術與研究」。

與柴油動力潛艦必須定期浮出水面充電不同，核動力潛水艇可以在水下更長的時間。韓國國防部資源管理室室長元鍾大本週表示，「以我們自身技術建造核子動力潛艇是可行的」。

元鍾大進一步指出，如果可以透過協商與美國取得潛艦燃料，首爾希望在2020年代動工，並在2030年代中後期讓第一艘核動力潛艇下水。

南韓一名總統幕僚之前提到，首爾已經獲得華盛頓授權取得原料，但是並未提到美國潛艦製造技術問題。元鍾大在這名幕僚的說法之後提出了前述的看法。

費城造船廠2024年起由南韓的韓華海洋公司經營，但是安圭伯5日表示，該造船廠「被評估在技術、人力與設施方面仍有不足」。

南韓總統李在明本週也表示，當南韓自我防衛能力增加，美國在印太地區的防衛負擔也會降低。(編輯：許嘉芫)