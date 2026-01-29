南韓談了貿易協議卻川普加關稅 貝森特：國會批准前都不算數

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周三（28日）接受美媒《CNBC》採訪時直言，在南韓立法機構（國會）正式批准前，美韓之間「不存在貿易協議」。此話正值總統川普日前宣布將對南韓加徵對等關稅至 25% 之際。 圖：翻攝自 X @chia_chen_fang

[Newtalk新聞] 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周三（28日）接受美媒《CNBC》採訪時直言，在南韓立法機構（國會）正式批准前，美韓之間「不存在貿易協議」。此話正值總統川普日前宣布將對南韓加徵對等關稅至 25% 之際。

美國總統川普周一（26日）在自家社群平台 Truth Social 發文宣布，將提高南韓汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15% 升至 25%。但隔天，川普接受記者採訪時改稱，將與韓方共同探索解決方案，為與首爾展開對話預留空間。

貝森特受訪時指出，美國政府對韓國已完成協商並公布內容，且簽署了經貿協議，但韓國國會至今未通過，「除非國會核准，否則就沒有協議」；去年七月底，美韓達成貿易協議。據雙方當時談妥的條款，首爾當局承諾在美國投資高達 3,500 億美元，並提供多項相關保證；作為對等的回報，華盛頓則同意將南韓的對等關稅稅率從 25% 調降至 15%。

當被問到「國會未通過前，南韓是否將面臨25%的關稅」時，貝森特並未正面回應，僅語帶玄機地強調，「這有助於持續推進各項事務。」此舉被視為美方正透過關稅威脅，迫使首爾當局加速立法進度。

人正在加拿大進行訪問的南韓產業通商部部長金正官，周三（28日）晚間趕赴華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤，積極了解美方意圖並說明韓方情況。

