南韓豬瘟疫情升「最嚴重」警報！ 實施48小時禁運

南韓時隔兩個多月再度爆發非洲豬瘟疫情，忠清南道一家養豬場於11月25日檢測出非洲豬瘟陽性確診案例。這是南韓今年第6起疫情，也是忠南地區的首例確診。由於先前的疫情主要集中在京畿道北部，此次疫情擴散至其他地區引起當局高度關注。為防止疫情進一步蔓延，南韓當局已採取緊急防疫措施，包括撲殺豬隻、提升疫情預警等級及實施全國家畜臨時禁運令。

南韓爆發今年第6起非洲豬瘟確診案例，全國家禽臨時禁運48小時 (圖／達志影像路透社)

這次確診的養豬場飼養約460多頭豬，從11月17日開始已有6頭豬隻陸續死亡。養殖戶於11月24日向忠南道申報情況後，忠清南道動物衛生試驗所立即進行檢測，結果顯示與病死豬同圈的14頭豬均呈陽性反應。為嚴防疫情擴散，南韓防疫本部相關人員迅速進駐忠清南道，並已撲殺了1423頭豬隻。

南韓當局同時對方圓10公里內的30間養豬場，以及和確診豬隻有傳染病學關聯的106間養豬場進行全面檢測，以確保疫情不會進一步蔓延。鑑於疫情的嚴重性，南韓已將全國豬瘟疫情預警調升至最高等級，並從11月25日開始實施為期48小時的全國家畜臨時禁運令。

此次疫情的發生引起南韓當局的高度警覺，特別是因為疫情已從京畿道北部擴散至其他地區。當局正全力防範疫情進一步擴大，並密切監控全國各地的養豬場狀況。

