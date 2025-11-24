南韓貿易部長聲稱可以跟台灣合作 將有助於台韓晶片共獲美國最惠國待遇
南韓貿易部長呂翰九表示，「台灣也在跟華盛頓進行談判，因此，南韓和台灣可以透過合作關係，獲得最惠國的待遇。」（圖片來源／信傳媒編輯部）
台灣與南韓在晶片、手機等電子業，通常是競爭關係，但首爾貿易部長罕見表示，南韓與台灣在應對美國半導體關稅計劃存在合作潛力。
南韓尋求與台灣在晶片關稅問題上展開合作，《路透》報導，南韓貿易部長周一（11月24日）表示，針對美國總統川普計劃對晶片徵收的關稅問題，首爾認為與台灣仍有合作空間。
「台灣也在跟華盛頓進行談判，因此，南韓和台灣可以透過合作關係，獲得最惠國的待遇。」貿易部長呂翰九在首爾接受電台採訪時表示。
南韓11月稍早最終敲定美韓貿易協議，南韓承諾對美國戰略產業的大規模投資數千億美元，以此為交換條件，美國調降對南韓產品的關稅。與此同時，台灣的貿易談判仍在進行中。
南韓10月份對美國出口半導體金額大增
南韓與美國的貿易協議包含一項條款，確保未來美國向其他主要晶片出口國（外界普遍認為是指台灣）給予的任何關稅條件，都不得比給予南韓的條件更為優惠。南韓官員坦言，這裡指的是主要競爭對手台灣。
一位南韓官員拒絕證實是否曾就此事與台灣進行任何具體討論。首爾海關數據顯示，受人工智慧（AI）先進晶片需求成長的推動，南韓10月份對美國出口半導體的金額大幅成長51.2%，達到12億美元。
受惠於半導體與船舶業都進入「超級循環」，南韓10月出口意外增長，年增3.6％，來到595.7億美元，優於經濟學家預估的下跌0.2%，並創史上同期新高。
上周，路透一篇獨家報導指出，美國官員私下表示，他們可能不會很快對長期承諾的半導體產品徵收關稅，這可能會推遲川普經濟議程的核心。
川普政府可能推遲半導體關稅計畫
據2位直接了解此事的人士和一位聽取過相關談話的人士透露，過去幾天，官員已將這些信息傳達給外國政府和民營企業的利益相關者。第4位關注此事的人士也表示，總統川普政府正採取更謹慎的做法，以避免激怒中國。此前，這些討論內容並未被報導過。
據兩位知情人士透露，川普的助理在晶片關稅問題上原地踏步，因為他們正努力避免與北京在貿易問題上決裂，否則將有可能導致針鋒相對的美中貿易戰重燃，並擾亂關鍵稀土礦物的流通。
不過，這些消息人士提醒說，在政府正式簽署之前，任何口頭說法都不能算最終決定，並表示華府隨時有可能徵收三位數的關稅。這些消息人士匿名發言，以便轉述有關政策討論的私人談話內容。
川普8月份曾威脅，美國將對進口半導體產品徵收約100%的關稅，但豁免在美國生產或承諾在美國生產的企業。過去幾個月，華盛頓官員曾私下向外界透露，政府很快就會推出這項關稅措施。但是最近隨著政府繼續就實施時間和其他細節進行磋商，這項說法也發生變化。
