南韓資深男星南浦洞病逝！享壽81歲

資深男星南浦洞離世。（圖／翻攝自Namu Wiki）





南韓資深演員南浦洞（남포동，或譯南浦東）23日上午傳出離世消息，享壽81歲。據悉是因長期患病，在接受治療期間離世，過去曾因為經濟困頓獨自住在汽車旅館超過10年。

根據《體育首爾》、《每日經濟》報導，南浦洞的靈堂設立於義州乙支大學醫院殯儀館5號室，家屬低調治喪，告別式已於今日中午舉行，長眠之地為首爾市立昇華院。

據悉，南浦洞出生於1944年，1965年以電影《我也能談戀愛》出道，之後陸續在《捕鯨獵人》、《TwoCops2》等多部知名電影中亮相，以其樸實又接地氣的演技深受觀眾喜愛，作為綠葉配角的代表人物，出演過多達400部作品。

不過他的晚年生活相當坎坷，2009年被診斷出肝癌並接受肝臟移植手術，他曾在綜藝節目中坦承2000年時遭詐騙，損失數十億韓元，也曾生意失败導致生活困頓，獨自住在汽車旅館超過10年，當時消息曝光後震驚不少觀眾。

除此之外，他去年1月曾在慶尚南道昌寧郡停車場內被發現失去意識，熱心民眾發現後緊急通報，送往醫院急救後並無大礙，不過事後警消在車內發現酒瓶和裝有灰色粉末的桶子。他在YouTube節目中感嘆，「再晚10分鐘我就沒命了」，並仍堅強表示「現在都說百歲時代，我不是開玩笑，我一定要活到90歲。」

南浦洞一生帶來許多精彩作品，最終沒能實現他口中「活到90歲」的心願，觀眾聽聞死訊後都相當不捨。



