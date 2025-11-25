南韓資深男星驚傳病逝！享壽81歲 告別式已低調完成

娛樂中心／彭淇昀報導

南韓資深演員南浦洞（남포동，譯：南浦東）於23日上午辭世，享年81歲。據悉，南浦洞因長期與疾病對抗，近年持續接受治療，最終仍不敵病痛離開人世。南浦洞過去一度因生活陷入困境，獨自住在汽車旅館長達10多年，令人不勝唏噓。

南韓資深男星驚傳病逝，享壽81歲。（圖／翻攝自韓聯社）

根據《體育首爾》、《每日經濟》等韓媒報導指出，家屬以相當低調的方式處理後事，南浦洞的靈堂設於義州乙支大學醫院殯儀館5號室，告別式已於今日中午圓滿完成，遺體安葬於首爾市立昇華院，走完人生最後一程。

