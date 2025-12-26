南韓起訴 10 人涉洩「晶片技術」給中國 CXMT 損失恐達數十萬億韓元

火報記者 陳銳／報導

近日南韓檢方已對10人提起訴訟，指控其涉嫌將關鍵記憶體晶片製造技術洩漏給中國晶片製造商長信儲存技術有限公司（CXMT），相關技術被認為為中國發展高頻寬記憶體奠定基礎。

據首爾中央地方檢察廳表示，這起案件共涉及10名被告，其中包含一名前三星電子員工，檢方指出，5人因涉嫌違反南韓《工業技術保護法》被起訴並遭到拘留，另5人則在不羈押情況下接受起訴，相關人員包含高階主管與工程師。

調查顯示，外洩的DRAM製程資料被用於CXMT重建產線，並成功量產10奈米DRAM。圖:istockphoto

檢方調查顯示，其中一名即將離職並轉任CXMT的前三星電子研究人員，曾以手寫方式抄錄數百項專有DRAM製程細節，內容涵蓋設備規格、製程順序以及良率優化方法，這些資料後續被用於重建CXMT的生產流程，成為其技術發展的重要依據。

廣告 廣告

此外，調查也發現，CXMT透過供應商管道取得來自SK海力士的部分DRAM相關技術，進一步加快其研發進度。對於相關指控，三星電子、SK海力士與CXMT均未對外發表評論。

檢方指出，遭洩漏的技術核心為三星投入約1.6兆韓元研發的10奈米DRAM製程，該技術在當時僅有三星成功實現商業化，CXMT在取得相關資料後，對內容進行調整與驗證，使其適用於自家設備，並於2023年成功量產10奈米DRAM，成為中國企業首次達成此一技術里程碑。

檢方進一步表示，這些非法取得並使用的技術，為CXMT後續投入高頻寬記憶體研發鋪平道路，而高頻寬記憶體正是人工智慧運算中的關鍵元件，初步估計，此案對三星電子等企業造成的損失，金額至少達數十萬億韓元。