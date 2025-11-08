南韓超級男模癌逝享年35歲 生前罹「非何杰金氏淋巴瘤」

金性燦癌逝。(圖/IG@kimkyungmoofficial)

南韓模特兒金性燦（김성찬）2013年從時裝秀出道，隔年參賽韓版《超級名模生死鬥》第5季走紅。豈料，他的親哥哥6日證實，金性燦不敵癌症過世，享年35歲。

哥哥沉重地表示，金性燦抗癌2年多，最終離開人間，8日出殯，懇請大家給予金性燦溫暖的慰問與祝福。

根據韓媒報導，金性燦2023年被診斷出罹患非何杰金氏淋巴瘤，之後一直持續接受治療。抗癌期間，金性燦信心滿滿，曾發文「我不會輸的」、「如各位所見，我正在好好康復中」等展現對生命的堅強意志；沒想到2年過去，金性燦還是撒手人寰。

金性燦抗癌2年多。(圖/IG@kimkyungmoofficial)

噩耗傳開後，韓團「Rainbow」成員Noeul哀悼：「性燦啊，不再受苦，好好安息吧。」模特兒朱元大、演員李在成也表示：「謹致哀悼，願逝者安息。」

金性燦生前是新生代模特兒，留著一頭黑長髮，樣貌個性。除了在韓國走時裝周、拍時尚雜誌等，金性燦2019年也以品牌模特兒的身分參加米蘭時裝周。

根據台灣癌症基金會官網顯示，在台灣，「非何杰金氏淋巴癌」患者多於「何杰金氏淋巴癌」。淋巴瘤的成因有可能是先天或後天免疫系統低下、細菌或病毒感染、化學或放射線治療、遺傳性家族史和致癌物暴露，臨床症狀為淋巴腺腫大、發燒、全身發癢、夜間盜汗、持續咳嗽、三個月內體重減少5%以上、易疲倦等。

