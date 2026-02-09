南韓超越中國 成為越南最大外國觀光客來源
越南去年外國遊客人數增加超過20%，增幅居東南亞國家之冠。(圖片來源/信傳媒資料庫)
拜觀光政策鬆綁和政府強力推銷之賜，越南去年外國觀光客增長力道居東南亞之冠，不過今年剛開始，中國遊客人數出現減少的現象，甚至被南韓超前，退居越南第2大觀光客來源。
越南統計總局資料顯示，2026年1月南韓超越中國，成為越南最大觀光客來源，比去年同期增長17%，人數將近49萬人。中國觀光客大幅減少20.1%，成為45萬9000人。不過，去年前往越南的中國遊客人數為520萬人，比前年增加41%。
儘管新年伊始中國遊客出現減少的現象，但對其他國家遊客而言，越南卻深具吸引力。1月份越南觀光人數為250萬人，創下歷年同月歷史新高，越南政府鬆綁簽證限制，以及推出各種促進觀光活動，發揮推波住瀾的作用。
而根據東協秘書處（ASEAN Secretariat）的資料，2025年，越南的外國遊客人數增加20.4%，增幅居東南亞國家之冠，達2120萬人次。鄰近國家馬來西亞增加11.2%，印尼和新加坡為10.4%和2.7%，而長期被旅遊業視為「東南亞之星」泰國實際上減少7.2%。
根據《南華早報》分析，1月份中國造訪越南人數銳減的主因之一是社會經濟的轉變，由於經濟成長遲緩，中國消費者正緊縮支出。與此同時，泰國、新加坡、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家為中國遊客提供免簽證優惠，讓它們吸引力大增，成為越南強勁的競爭對手。
中國內需消費降級，影響人們出遊意願
中國政府1月底發布的數據顯示，2025年GDP增長5%，「精準達成」目標。但細究其內涵，卻是出口強、內需弱所支撐。長久以來中國經濟強勁增長一直被視為是必然趨勢，疫情動盪和美國的貿易戰似乎未產生重大傷害。然而，在光鮮亮麗的增長背後，中國經濟潛藏著消費降級的危機。
年輕族群消費支出意願低落則是重大隱憂，由於青年失業率徘徊在20%的高點，薪資也呈現下滑趨勢，有，再加上房地產和整體經濟等不確定性因素，年輕人對於可能失去工作的不安全感加重，這群原本該是消費市場生力軍的族群，卻成為最保守的一群，特別是剛從學校畢業的新鮮人。
《BBC》指出，美國消費市場面臨的問題是，內需消費旺盛、人們不惜累積信用卡債支出，中國正好相反，中國人本來就傾向儲蓄而非消費，當人們預期到未來的艱困時，這樣的傾向會更加劇。
分析人士警告，如果不提昇國內消費，中國將面臨重大長期挑戰。中國政府多年來一直承諾提高家庭消費，但目前這部份僅佔GDP約39%，遠低於大多數已開發國家的60%。
當今的年輕人比1990年代和2000代初期更悲觀，對北京政府而言，這恐怕是提升消費支出一個難以脫離的窘境。
更多信傳媒報導
藍營提名風波！鄭麗文親上火線喊非太上皇 「鄭習會」 成房毒藥地方掀自救潮
年節心血管急診量就上升？醫師示警「血栓事件高峰期」 4大自保守則一次看懂
台股早盤大漲880點 IC設計聯發科、IC製造台積電、IC封測日月光領軍上漲
其他人也在看
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
日眾院大選今登場！高市早苗可望豪取300席
[NOWnews今日新聞]日本眾議院大選在今（8）日登場，稍早在全國各地已經展開投票作業，選舉結果預計將於9日凌晨揭曉。日本首相高市早苗上任僅幾個月，於上月宣布提前進行改選，據外界預測，其領導的執政聯...
軍購案及憲政卡關 鄭麗文推給賴清德批美方找錯對象
國民黨主席鄭麗文今天（8日）到屏東為國民黨縣長提名人蘇清泉助選表示，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結出在賴清德總統身上，美方找在野黨是劃錯重點、找錯方向，她希望賴總統放下偏執，停止憲政對峙，她不擔心軍購案會影響自己和台中市長盧秀燕訪美及溝通。
高市早苗率自民黨贏回眾院 國民黨：盼增進兩黨互信情誼
日本眾議院選舉今（8）日舉行正式投票，據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，已達「過半多數」233席，確保高市早苗首相提名與預算通過的最基本底線。國民黨也在晚間發布聲明稿恭喜高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數。
藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走
有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事......
終於掀牌！朱立倫子弟兵也要選了 楊智伃宣布搶攻松信市議員
首次上稿：02/08 10:27更新時間：02/08 12:35（補內文）即時中心／顏一軒、魏熙芸報導國民黨前主席朱立倫的子弟兵、前國民黨發言人楊智伃今（8）日正式宣布，將投入台北市議員第三選區（松山、信義）初選，她上午也和桃園市議員凌濤前往吳興市場掃街，以具體行動爭取選民支持。
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
北市松信區激戰！ 藍綠白成15搶9局面
政治中心／王云宣、陳聖翰 台北報導2026大選年底登場，台北市松山、信義選區，因為國民黨王鴻薇、徐巧芯選上立委，加上民進黨議員許家蓓逝世，等於空出三個席次，藍、綠、白新人幾乎搶破頭，前一天韓國瑜辦公室主任許原榮，正式表態參選，今天（8日），朱立倫子弟兵、前國民黨發言人楊智伃也正式宣布投入選戰。
蕭旭岑酸谷立言「只比科長大」！遭疑親中批美 傳藍高層急喊：恐傷選戰
國民黨副主席蕭旭岑近日評論美國在台協會（AIT）處長谷立言的職級，引發黨內關注與討論。有黨務高層私下坦言，此番談話已讓部分基層支持者感到焦慮，擔心外界將其解讀為「親中批美」的立場，恐對年底地方選舉造成不利影響。
伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案
[Newtalk新聞] 中東局勢持續緊張，以色列空軍司令托默．巴爾與以色列國防軍情報局局長什洛米．賓德近日就與伊朗日益升高的局勢舉行會晤。會談期間，雙方批准一項計畫，內容包括在以色列遭到攻擊的情況下，可能在伊朗境內展開軍事行動。 在外交層面，伊朗日前於阿曼與美國進行會談。根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，伊朗在會談中拒絕美國提出的要求，包括停止鈾濃縮活動，或將相關核燃料轉移至近海地區。該立場顯示雙方在核議題上未能達成共識。 美國隨後對伊朗採取進一步行動。在與伊朗會談結束後不久，美國宣布對伊朗實施新的石油制裁，相關措施針對伊朗能源出口。此舉發生於核談判未取得進展之後，制裁內容已正式對外公布。 在軍事動態方面，美國持續於中東海域部署兵力。今日，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群在兩艘軍用補給艦與兩艘美國海岸警衛隊巡邏艦的護航下，航行於阿拉伯海，第九艦載航空聯隊的飛機在上空執行飛行任務。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
台中市長初選！盧秀燕指3月民調「太晚」 鄭麗文不甩：按照遊戲規則走
台中市長初選競爭激烈，國民黨昨日表示將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業；不過，台中市長盧秀燕則認為，若3月底再辦民調太晚了。對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪指出，初選規則行之有年，大家如果對制度有意見，歡迎公開討論，未來也都可以進行改革，但現在要改是不可能的，因為國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。
蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始
國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，遭到台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣打臉。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，國民黨國家策略與其以往主張的「親中友美反共」不同，變成「親中反美」，痛批「這簡直比中國戰狼還要瘋狂，也還要像瘋狗」。王定宇也分析，國民黨的路線之爭已經開始，像江啟臣、盧秀燕這樣挑戰鄭麗文、傅崐萁全面擁抱中共路線的做法的人只會越來越多。
台灣去年經濟成長史上最好！賴清德憂心這件事：別重蹈韓國覆轍
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純等人今(2/8)轉述民進黨主席、總統賴清德談話並表示，台灣過去一年的經濟成長是史上最好...
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
日本眾院大選自民黨大勝！國民黨、朱立倫賀高市早苗 期許深化合作
日本8日舉辦眾議院選舉，根據日媒報導的開票結果，自民維新聯盟確定拿下超過2/3席次，國民黨稍早也發出聲明恭喜高市早苗；而前國民黨主席朱立倫同樣也發文祝賀。