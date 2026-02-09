南韓超越中國 成為越南最大外國觀光客來源

越南去年外國遊客人數增加超過20%，增幅居東南亞國家之冠。(圖片來源/信傳媒資料庫)

拜觀光政策鬆綁和政府強力推銷之賜，越南去年外國觀光客增長力道居東南亞之冠，不過今年剛開始，中國遊客人數出現減少的現象，甚至被南韓超前，退居越南第2大觀光客來源。

越南統計總局資料顯示，2026年1月南韓超越中國，成為越南最大觀光客來源，比去年同期增長17%，人數將近49萬人。中國觀光客大幅減少20.1%，成為45萬9000人。不過，去年前往越南的中國遊客人數為520萬人，比前年增加41%。

儘管新年伊始中國遊客出現減少的現象，但對其他國家遊客而言，越南卻深具吸引力。1月份越南觀光人數為250萬人，創下歷年同月歷史新高，越南政府鬆綁簽證限制，以及推出各種促進觀光活動，發揮推波住瀾的作用。

而根據東協秘書處（ASEAN Secretariat）的資料，2025年，越南的外國遊客人數增加20.4%，增幅居東南亞國家之冠，達2120萬人次。鄰近國家馬來西亞增加11.2%，印尼和新加坡為10.4%和2.7%，而長期被旅遊業視為「東南亞之星」泰國實際上減少7.2%。

根據《南華早報》分析，1月份中國造訪越南人數銳減的主因之一是社會經濟的轉變，由於經濟成長遲緩，中國消費者正緊縮支出。與此同時，泰國、新加坡、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家為中國遊客提供免簽證優惠，讓它們吸引力大增，成為越南強勁的競爭對手。

中國內需消費降級，影響人們出遊意願

中國政府1月底發布的數據顯示，2025年GDP增長5%，「精準達成」目標。但細究其內涵，卻是出口強、內需弱所支撐。長久以來中國經濟強勁增長一直被視為是必然趨勢，疫情動盪和美國的貿易戰似乎未產生重大傷害。然而，在光鮮亮麗的增長背後，中國經濟潛藏著消費降級的危機。

年輕族群消費支出意願低落則是重大隱憂，由於青年失業率徘徊在20%的高點，薪資也呈現下滑趨勢，有，再加上房地產和整體經濟等不確定性因素，年輕人對於可能失去工作的不安全感加重，這群原本該是消費市場生力軍的族群，卻成為最保守的一群，特別是剛從學校畢業的新鮮人。

《BBC》指出，美國消費市場面臨的問題是，內需消費旺盛、人們不惜累積信用卡債支出，中國正好相反，中國人本來就傾向儲蓄而非消費，當人們預期到未來的艱困時，這樣的傾向會更加劇。

分析人士警告，如果不提昇國內消費，中國將面臨重大長期挑戰。中國政府多年來一直承諾提高家庭消費，但目前這部份僅佔GDP約39%，遠低於大多數已開發國家的60%。

當今的年輕人比1990年代和2000代初期更悲觀，對北京政府而言，這恐怕是提升消費支出一個難以脫離的窘境。

