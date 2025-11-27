南韓軍方最新估計：北韓已握有150枚核武 至2040年恐超過400枚

南韓國防研究院( KIDA )近期舉行軍事論壇，並公布對北韓核武數量的推算數據，認為北韓目前可能握有約 150 枚核武，推測 2040 年時可能持有超過 400 枚核武。圖為北韓的洲際彈道導彈。 圖 : 翻攝自張斌說(資料照)

[Newtalk新聞] 近年來，北韓持續發展自主核威懾能力，並不斷製造核武器，周邊地區國家也將北韓視為可能破壞區域和平局勢的一大威脅。近期有南韓國防單位的專家表示，北韓目前可能已擁有 150 枚核武器，預估在該國持續推動核武製造的背景下，2040 年時將可能握有超過 400 枚核武。

《韓聯社》報導，南韓國防研究院（KIDA）於當地時間周三（26 日）在首都首爾特別市龍山區舉辦「2025 朝鮮軍事論壇」，針對南北韓局勢進行分析討論。其中，KIDA 研究員李相圭在出席論壇時發表演講，並公布了由該機構進行估算的北韓核武相關數據。

李相圭指出，至目前為止，北韓可能已經製造出約 150 枚核武器，其中有 115—131 枚為鈾彈、15—19 枚為鈽彈。李相圭稱，由於北韓近年分別在寧邊與降仙地區增設鈾濃縮設施，推測北韓的核武製造能力將獲得進一步提升，預估北韓握有的鈾彈可能在 2030 年時增加至 216 枚、2040 年時達到 386 枚；鈽彈則可能在 2030 年時增加至 27 枚、 2040 年時達 43 枚。

報導稱，此次 KIDA 公布的北韓核武相關數據，比美國國會研究服務處（CRS）、瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）與日本長崎大學核武器廢除研究中心（RECNA）等機構預估數量多了 1、2 倍，上述機構推測，北韓目前可能僅有約 50 枚核武。

李相圭也補充表示，目前北韓可能還沒在核潛艇上全面裝備核反應爐，作戰系統、垂直和水平發射喜統、聲納系統等核心設備也可能尚未完成部署，認為北韓不太可能在最近數年內正式部署海基核武發射平台。但李相圭指出，北韓可能透過與俄羅斯的合作，向俄羅斯索取 5,000 至 6,000 噸級潛艇的建造技術與經驗，並透過俄國提供的材料、零件，完成核潛艇的建設。

