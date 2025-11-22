南韓軍營成整形聖地！醫美狂推「拉皮、整牙」保養品賣爆 軍醫院也撩下去
據南韓媒體近日報導，愛美不再是女性專屬的興趣，在南韓就連保家衛國的軍人，都趁著服兵役期間，透過保養、牙齒矯正、皮膚雷射、隆鼻、割雙眼皮、植髮等方式，卯足全力升級臉蛋，醫美診所也把握商機，針對軍人推出各項服務，軍營販賣部的保養品更熱賣到缺貨，還有軍醫院違規提供美容整形手術，「整形大國」的稱號當之無愧。
牙齒矯正、皮膚雷射 服役期間「升級變帥潮」
據《朝鮮日報》本月報導，服兵役是南韓男性的義務，但該國當兵時間相當長，動輒18至21個月（依兵種而異），在當今這個重視「六角形人才」的時代，學歷、資產、職業、家世、性格與外貌缺一不可，即便在軍隊也無法置身事外，為了不要浪費從軍的歲月，20多歲的年輕男子們，為了自己容貌「豁出去了」。
今年22歲、正在當空軍的男子A某，現在最大的興趣就是「外貌管理」，為了讓牙齒變整齊，他的上下排牙齒都裝上牙套，另外，為了擁有乾淨光滑的皮膚，他也會定期接受雷射醫美療程。
A某每隔一兩個月，就會趁著休假時間，規劃一趟「醫美之旅」，在離開位於忠南的軍事基地後，他的第一站不是回到首爾家中，而是到牙科拍攝X光、微調矯正器，接著到皮膚科清粉刺、改善毛孔粗大問題，由於調整矯正器之後，牙齒較敏感，醫美療程結束後，皮膚也需要鎮靜時間，休假期間與親友的相聚，反而變成次要順位。
這位士兵是名校理工科的學生，他在入伍前，學長和朋友就建議他，趁著兩年左右的當兵時間，好好投資自己的外貌，「反正當兵就是和社會隔絕的一段時間，你在這段時間做了什麼，也沒什麼人會注意到，現在已經有學歷了，未來職業應該也有保障，就把服兵役當作外貌升級的機會吧。」
軍人客群成新藍海 醫美診所、保險業大搶商機
過去的觀念認為，服兵役期間不適合做牙齒矯正，在訓練過程中，如果矯正器鬆脫，可能無法及時送醫處理，導致發炎等問題，但近年來南韓社會觀念反轉，許多人認為，從軍時期正好適合做矯正。
在首爾的地鐵站，可以看到許多牙科刊登的廣告，上面寫著：「軍隊就是拿來等待的地方，每天訓練、沖澡，都是在等待，不要浪費這些時間，來矯正吧」、「在軍隊中沒有社交聚會，作息也很規律，正是矯正的最好時機」、「現在軍人的訓練沒這麼嚴酷，牙套也很穩固，不會有問題。」
除了戴牙套之外，視力雷射手術、隆鼻、割雙眼皮、植髮、紋眉等，在軍人之間都很常見，據悉，如果軍人被診斷為鼻中膈彎曲，做隆鼻手術時，可以使用健保和醫療保險，費用大幅降低。首爾江南區新沙洞一家整形診所的人員表示：「我們的患者當中，有40%為男性，其中約一半都是現役軍人。」
報導指出，軍人對整形手術的興趣提升，也與近年軍人待遇改善有關，目前二等兵的月薪約75萬韓元（約1萬6千元台幣），如果當到兵長，更有150萬韓元（約3萬1千元台幣），此外，只要參加軍人儲蓄計畫，還可拿到額外補助。
許多皮膚科、牙科、整形外科向軍人宣傳：「不用跟爸媽拿錢，用自己的薪水就能分期付款」，甚至開設軍人的預約專線，推出「最少回診次數」、「配合軍營休假」、「無利息分期付款」等服務。
據《每日經濟》今年9月報導，金融圈也嗅到軍人的醫美商機，新韓銀行端出新版保險產品，將軍人的傷病保險給付提升3倍，最高可達5億韓元（約1千1百萬元台幣），並將保險範圍擴大至「因傷而進行的整形手術」，銀行業者說明：「我們推出年輕男性會喜歡的保險產品。」
軍人商店「保養品賣到缺貨」 軍醫院違規幫隆鼻
據韓媒《日刊體育》報導，隨著南韓軍人越來越重視皮膚管理，各大美妝保養品牌也進入「軍人商店」（Post Exchange, PX），架上販售的保養品相當多樣，甚至媲美南韓連鎖藥妝店Olive Young，包括Dr.G、Innisfree 、Anua 、朝鮮美人（Beauty of Joseon）、TONYMOLY、Cell Fusion C、BRTC等南韓知名保養品牌產品，都可以在軍人商店買到。
去年入伍的陸軍士兵B某表示，他不想虛度18個月的軍隊生活，入伍前先去戴牙套，在軍隊中每天起床都會擦防曬乳，結束辛苦的訓練之後，先去把臉洗淨，接著依序使用爽膚水、乳液、保濕面霜和眼霜，他開心地說：「軍人商店的保養品，種類跟外面一樣多，品質也很好，我真的很滿意。」
今年中秋節前夕，南韓各地軍人商店的熱賣保養品「蝸牛霜」，陸續傳出賣到缺貨，這款商品2011年在軍人商店上市，由於鎮靜與修復效果頗佳，在軍人與軍眷之間人氣很高，2023年11月有網友在社群平台上透露，南韓天團「防彈少年團」（BTS）成員Jin，在結訓儀式上，買一大箱蝸牛霜，分送給士兵的家屬們，再度引發話題。
統計資料顯示，2020年南韓軍人商店的總銷售額，高達1兆2071億韓元（約260億元台幣），其中化妝保養品的銷售額，共計1731億韓元（約36億元台幣），佔總數的14.3%。一名業界人士透露：「Z世代的男生不想要在退伍後，變成『皮膚差的土包子』回到校園，前輩們都會傳授保養的秘訣，推薦好用的保養品，讓大家帥氣退伍。」
不過，這股自我管理的風氣，也衍生部分違規行為，韓媒SBS曾在2018年的調查報導中揭露，理應醫治傷病士兵的軍醫院，雖然可以實施「因傷而進行的整形手術」，但卻有醫師違反國軍醫務司令部的規定，替士兵進行「以美容為目的的整形手術」。南韓監察院的數據則顯示，2017年抽查3家軍醫院的鼻子手術案例，竟高達46.8%出於美容目的，近半數與傷病等理由無關。
面試關鍵是「臉蛋」 外貌至上風氣成隱憂
據《京鄉新聞》報導，曾出演熱門韓劇《太陽的後裔》男演員宋仲基，曾在受訪時表示：「最認真做皮膚管理的，就是軍人，一般男生可能只擦爽膚水，或是什麼都不用，但軍人至少會用三、四種保養品。」從韓媒報導的現況來看，確實所言不假。
造成這種現象的原因，除了與學生時期相比，軍人財力提升之外，另外一項因素則是服兵役的環境，軍人在訓練過程中，有許多加速皮膚老化的因素：疲累的訓練、紫外線暴露、冰冷寒風、衛生環境等，這些情況容易導致皮膚膠原蛋白流失、失去彈力，皮膚也可能因乾燥而出現皺紋，促使軍人更有保養意識。
然而，最關鍵的原因，還是南韓重視外貌的社會氛圍，據南韓雜誌《ALLURE》報導，南韓就業平台「Catch」對1456名Z世代年輕人進行調查，高達80%的南韓年輕男性認為，外貌就是自己的「履歷」之一，詢問工作錄取的最大因素，年輕女性認為是「整體印象」，但年輕男性則認為是「臉」。
調查也顯示，有42%的南韓男性，會在求職前花至少10萬韓元（約2100元台幣），進行外貌管理，更有7%會花費超過1百萬韓元（約2萬1千元台幣）。
對20多歲的男性來說，購買化妝品或保養品一點都不稀奇，南韓時尚電商平台Musinsa旗下美容品牌，去年與熱門遊戲《英雄聯盟》戰隊T1合作，推出新款「睡眠唇膜」，希望搶攻男性美容市場，開賣短短2分20秒，就賣出2700套，創下2億韓元的銷售額（約430萬元台幣）。
從年輕世代的觀念來看，讓自己長得更好看，的確是一項長期投資，但統計資料顯示，南韓已經是全球整形比例最高的國家，近年來許多評論指出，南韓不斷蔓延的「外貌至上主義」，也衍生越來越多社會問題，有人為了追求「完美體態」，施用不安全的減肥藥，產生嚴重副作用，也有些身心發展尚未成熟的青少年，將特定標準視為「唯一的美」，進而對自己的外貌產生負面情緒，影響心理健康，如今這股愛美風潮吹向軍人，是讓男性也掌握住「人生升級」的機會，還是讓更多人被「容貌焦慮」綁架，是南韓社會的一大課題。
