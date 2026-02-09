即時中心／顏一軒報導

南韓時間今（9）日上午11時04分（台灣時間10時04分）一架陸軍眼鏡蛇AH-1S型直升機，在京畿道加平郡墜毀，機上兩名人員被發現時已心臟驟停，並被送往醫院，機上兩名人員被發現時已心臟驟停（Cardiac Arrest），被立即送往醫院。





據報導，當局已派出40名救援人員和16台設備前往事發現場，除了檢查附近房屋是否受損，也要調查傷亡和事故原因。

原文出處：快新聞／南韓軍用直升機墜毀 2人心臟驟停送醫搶救中

更多民視新聞報導

寒流減弱仍要注意！2縣市低溫特報 恐跌到個位數

工地失手瞬間！北市工人跌落鷹架 12樓摔落7樓

黎智英遭重判20年 無國界記者組織：香港新聞自由今天畫下句點

