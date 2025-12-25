南韓軟體工程師平均薪資今年成長4.7% 入門職位年薪約6,000萬韓元

南韓人工智慧（AI）工程師的薪資極具競爭力，平均年薪約8,600萬韓元（約198萬元台幣）。（圖片來源／海力士官方頻道）

南韓媒體《朝鮮日報》（biz.chosun.com）報導，南韓人工智慧暨軟體產業協會（Korea Artificial Intelligence and Software Industry Association，KOSA）於12月23日公布「2025 年軟體（SW）工程師薪資調查」結果。

調查顯示，2025年南韓軟體工程師的平均日薪為414,762韓元（約8,342元台幣），較前一年的396,307韓元上漲4.7%，平均年薪約為198萬元台幣。

平均薪資包括基本薪資、各項津貼、獎金、退休福利、雇主繳交的四大保險。

KOSA依據《軟體產業振興法》進行這次調查，主要是為了統計從事軟體專案企業的軟體工程師實際薪資水準。這項調查於9月至10月進行，對象為1,100多家軟體公司的3,7436名正式員工。調查根據IT技能資格架構（ITSQF），把職位分為17種職位。

IT品管經理的薪資漲幅最高

依職位劃分，資訊科技（IT）品管經理的薪資漲幅最高，達14.5%，其次是IT測試員（14.1%）和IT審計員（14.0%）。此外，IT顧問（10.9%）、IT專案經理（10.8%）和資料分析師（10.2%）的薪資漲幅也達到兩位數，涵蓋品質、策略和管理等多個領域。

南韓人工智慧暨軟體產業協會會長Cho Joon hee表示：「在軟體產業技術快速變革的背景下，提供準確的薪資資訊是確定公平薪資和穩定公共及私人軟體專案勞動力供應的重要標準。」他進一步說明：「我們將繼續持續努力，推進就業框架建設，提高薪資數據的準確性和可靠性。」

統計數據來看，南韓人工智慧（AI）工程師的薪資極具競爭力，平均年薪約8,600萬韓元（約6.3萬美元或198萬元台幣）。入門職位起薪較低，年薪為約6,000萬韓元（約120.7萬元台幣），而高階職位年薪可達1億韓元以上，首爾頂尖人工智慧工程師的年薪甚至超過1.05億韓元（約211.2萬元台幣），這反映出南韓對這類技能人才的強勁需求。

相比之下，台灣軟體工程師的平均年薪約為90萬至107萬台幣之間，薪資高低依經驗與職位而定。

4大關鍵因素影響軟體工程師的薪資

有4大關鍵因素影響軟體工程師的薪資高低。首先，資歷是主要驅動因素，從初級職位到高階職位，薪資會有顯著提升。在來世地，首都首爾的薪資水準通常高於釜山等其他城市。

另外，大型科技公司和新創公司提供不同的薪酬結構，通常包含股票選擇權。最後則是各人技能各異，工程師若精通 Python、深度學習、LLM 和神經網路等技術，就能夠提升收入潛力。

亞洲已迅速崛起，成為全球AI生態系統的領導者，不只南韓對AI人才需求殷切，給出高薪，其他亞洲國家如台灣、新加坡、中國、印度也提供優惠薪資與福利，給AI與軟體工程師。

隨著各行各業（從金融科技和醫療保健到製造業和物流）對人工智慧專業人才的需求不斷增長，對技能嫻熟的專業人才的競爭也日益激烈。這種需求激增反映在亞洲各地AI職位薪資結構的演變。從機器學習工程師到產品經理和研究人員，AI職位的薪資因地域、經驗、行業和技能的不同而存在顯著差異。

