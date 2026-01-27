南韓輸美關稅飆升至25% 川普指責首爾未履行貿易協議



美國總統川普再掀關稅戰火，26日宣布將南韓輸美產品的關稅自15%提高至25%，涵蓋汽車、木材與藥品等主要品項，並指責南韓國會未落實雙方達成的貿易協議。此舉恐衝擊首爾對美國的投資和韓元匯率穩定，也凸顯川普在第2任期，持續以關稅作為對盟友施壓的外交工具，為原本力求穩定的美韓經貿關係再添不確定性。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）26日表示，他將把南韓輸美產品的關稅提高至25%，涵蓋汽車、木材與藥品等品項，並指責這個盟友的國會「沒有履行」與華府達成的貿易協議。目前還不清楚關稅上調何時生效，川普過去也曾威脅調高其他關稅，但有時延後實施，甚至未真正落實。

川普在自家社群平台上寫說：「南韓國會沒有履行與美國的協議。」他表示：「由於南韓國會尚未通過我們這項具歷史意義的貿易協議，當然這是他們的權利。我在此宣布，將南韓汽車、木材、藥品以及所有其他對等關稅，從15%提高至25%。」

因韓元疲弱恐難以實現與美協議

南韓一直在推動落實去年與華府宣布的1項協議，這項協議原本將多數南韓對美出口商品的關稅降至15%。不過，1月稍早，南韓財政部長表示，依據該貿易協議規劃、對美國戰略產業投資的3500億美元資金，由於韓元疲弱，恐難以在2026年上半年啟動。

龐大的資金外流前景，也讓首爾當局頭痛不已。目前韓元匯率已跌至自2007年至2009年全球金融危機以來未見的低點。

在第2任期內，川普持續將關稅作為外交政策槓桿工具。經濟學家對此策略表達憂慮，而相關政策也正面臨美國最高法院審理中的案件挑戰。

川普的不確定性已帶來代價

根據兩國去年達成的協議，華府與首爾同意將美國對南韓汽車及汽車零組件進口關稅，從25%下調至15%，讓它與競爭對手日本處於相同水準。雙方當時也表示，作為南韓對美國戰略產業投資3500億美元的一部分，首爾將分階段支付2000億美元現金，每年上限為200億美元，以維持韓元匯率穩定。

大西洋理事會（Atlantic Council）國際經濟主席利普斯基（Josh Lipsky）指出，川普對南韓採取行動，反映出他對首爾推動框架貿易協議進度的不耐。

利普斯基表示：「這再次提醒市場，認為2026年關稅會趨於穩定的想法是錯誤的。人們常說『川普不一定會真的執行』，有時確實如此，有時卻並非如此。光是這種不確定性本身，就已經帶來代價。」

