南韓輸美15％優稅飛了 許淑華籲藍白「麥亂」：儘速通過台美關稅協議

台灣輸往美國多項貨物預計享有15％優稅，但還需立法院審議通過。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北市議員許淑華今（27）日表示，中央政府好不容易爭取到15％對美出口優稅，若回到立法院被在野兩黨絆住而陷入「內耗」，一旦美方不耐又增加關稅比例，那只是害慘我方出口產業。

美國總統川普（Donald John Trump）26 日宣布，由於南韓的國會老是拖拉不批准2025年美韓兩國早已達成的雙邊貿易輸美15％優稅協議，美方已對此感到不耐，會將南韓輸美商品從原本講好的15％上漲至25％。此舉讓南韓汽車及零組件、木材、製藥產品等對等關稅「射程」範圍商品紛紛「中彈」，像南韓汽車龍頭現代（Hyundai）、起亞（KIA）汽車光2026年一年就可能因此多出達新台幣1,202億元的稅負成本，嚴重衝擊出口獲利。

許淑華對此直指，川普對貿易夥伴南韓「殺雞儆猴」的強硬態度已經震撼各界，市場也不免憂心，台灣現在國民黨與民眾黨在立法院僵持內耗，一旦拖延協定通過搞得美方不耐，台灣可能會失去優質關稅，更進一步被捲入更高的經貿風險。

台北市議員許淑華（圖）示警別像南韓因為拖延對美關稅審議搞得優稅待遇飛了。（圖／CTWANT攝影組）

許淑華回顧，前陣子民眾黨主席黃國昌浩浩蕩蕩飛往美國想風光採收優稅成果，結果人還沒抵達美國洛帝就被《紐約時報》「破梗」發布我方輸美關稅15％的好消息，在在證明在國際經貿的談判桌上，藍白「真的沒幫什麼忙」，只求別在台灣內部拚命扯後腿。

許淑華呼籲，藍白立委該放下政治算計，回歸協定實質內容討論，別忘了攸關全民福利與國家建設的2026年「中央政府總預算」也還被藍白擱置在立法院，呼籲藍白懸崖勒馬，別再因內耗阻擋法案與預算案進程，搞得台灣錯失經貿「轉骨」良機。

南韓汽車產業受輸美關稅比例影響甚鉅。圖僅示意一家母公司設在南韓的汽車廠。（示意圖／黃耀徵攝）

