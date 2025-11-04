南韓迎賞楓.賞雪季！ 旅行社業者推「萬元有找」行程

台北市 / 綜合報導

普發一萬元即將拿到手，許多旅行社業者把握商機，趁著年度最大旅展，順勢推出許多萬元有找的行程，當中鎖定台灣人，相當喜歡的東北亞國家，多數旅行社特別鎖定南韓祭出優惠，有業者分析，剛好碰上當地的楓葉及雪季，這本來就是台灣人，相當喜愛的旅遊景點，因此預期可以成功拉抬業績。

陽光照射在滿是白雪的山頭，這夢幻景象就在，南韓三大名山之一的漢拏(ㄋㄚˊ)山，冬季能欣賞濟州少有的雪景。橘黃交錯的楓葉就在南韓首爾，這也是許多台灣人秋冬嚮往的景色，隨著普發一萬元現金即將入袋，許多旅行社業者順勢推出，「萬元有找」的海外行程，包括可樂旅遊，首爾清州自由行下殺7千9百元，濟州團體旅遊不到萬元，雄獅除了鎖定首爾，還包括日本沖繩及香港自由行，至於易飛網同樣有首爾行程，另外也看準越南峴港。

旅行社行銷部副總林冠賢說：「首爾的部分往南繼續走的話，其實有到大邱跟釜山，甚至是到濟州島的部分，其實都有萬元有找這樣的商品。」

旅行社協理朱俊榮說：「韓國最主要是因為它一年四季其實，接下來冬季的楓葉跟滑雪，跟雪季的一個商品，甚至是在一月初的冰釣活動，目前只有韓國這個地方，是可以讓人家感受到說，原來我可以同時擁有優惠的一個價格，並且有主題性旅遊的模式。」

業者依照台灣人的喜好推出優惠，就盼這波普發萬元現金，能成功拉抬業績，旅行社總經理單葑說：「目前推出以來的話，我們預估對整體的業績，可以成長大約兩成。」

另外超商也祭出普發萬元放大術，購買全家2千元的好神卡，贈送210紅利金，7-11則是購買千元放大隨取卡，單張最高可以消費到1070元，萊爾富推出馬年發財卡，能抽輝達跟台積電的股票，OK超商鎖定雲端商城，購買飲品滿千元贈300點。普發萬元即將入袋，熱度跟話題持續發燒。

