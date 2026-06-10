南韓通訊巨頭 Kakao 爆發罷工！員工不滿獎金制度走上街頭抗議
南韓通訊巨頭 Kakao 爆發罷工！員工不滿獎金制度走上街頭抗議
南韓科技巨頭 Kakao 工會於週三發動為期四小時的罷工與集會，數百名員工身穿黑衣、手持白傘走上街頭，抗議公司獎金制度不公並要求保障工作權。工會更計畫於 6 月 29 日發動全體 5,000 名成員參與的大規模總罷工。
南韓通訊軟體龍頭 Kakao 的工會成員於週三發動為期四小時的罷工與集會，抗議這家科技公司的獎金制度不公並要求保障工作權。數百名身穿黑色 T 恤、手持白色雨傘的員工走出位於京畿道板橋（Pangyo）科技谷的辦公室，步行至附近廣場舉行集會，現場甚至有音樂表演，氣氛肅穆卻堅定。
根據路透社（Reuters）報導，工會向警方表示約有 1,200 名成員參與此次和平集會。工會領袖 Seo Seung-uk 在台上批評，公司現行制度要求基層員工做出犧牲，卻讓管理層規避責任。工會主張，近年來高層主管領取高額獎金，但一般員工的福利卻停滯不前。此外，針對補償方案，公司提議發放受限股票單位（RSU），但工會則堅持要求一次性的現金獎金。
這場勞資糾紛反映出南韓科技業普遍的動盪。隨著全球人工智慧（AI）熱潮帶動科技公司獲利創紀錄，勞工對利潤分配的要求也日益增加。例如三星電子（Samsung Electronics）工會近期才剛達成協議，將晶片部門的獎金與營業利潤掛鉤。Kakao 目前在五個部門擁有約 6,000 名員工，工會已計畫在 6 月 29 日發動全體 5,000 名成員參與的總罷工。
對此，Kakao 公司發表聲明表示，目前已啟動即時應變系統以應對罷工影響，並強調管理層將持續與工會進行協商，尋求雙方都能接受的解決方案。
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