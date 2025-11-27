南韓逮捕起訴2名中國籍高中生 多次入境偷拍戰機起降
南韓水原地方檢察廳今天（11/27）發布消息，兩名中國籍高中生在南韓境內多處軍事基地與國際機場拍攝戰機，已遭逮捕並起訴。
韓聯社引述檢方表示，已對兩名嫌犯以南韓《刑法》的「一般利敵罪」起訴。
檢方指出，自去年下半年至今年三月間，兩名嫌犯多次入境南韓，拍攝正在起降的戰機以及控制塔台等設施，所拍照片多達數百張。
兩嫌的拍攝地點包括水原空軍基地、平澤烏山空軍基地和美軍基地（K-6）、清州空軍基地等4處軍事設施，以及仁川、金浦、濟州機場共3座國際機場。
今年3月21日，兩名嫌犯在水原空軍基地附近拍攝戰機時，警方獲報後趕往逮捕兩人。警方根據他們的行跡和手機取證結果，上月底將其移送檢方。
