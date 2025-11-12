南韓逮2中國高中生間諜案 質疑「平民身分掩護」尋求國際刑警助查
[Newtalk新聞] 南韓近日拘留兩名中國籍學生的事件，再度引發國際社會對北京在海外秘密情報行動的關注。原本看似單純的非法入侵事件，如今已演變成全面的間諜調查，影響遠超出朝鮮半島。南韓當局現正尋求國際刑警組織（Interpol）協助確認兩名嫌疑人的身分，此案凸顯出中國疑似以學生、觀光客與商人等「平民身分」為掩護，在全球進行情報蒐集的更大模式。
2025年10月底，南韓檢方正式接管兩名被拘留近八個月的中國籍高中生。兩人被控違反《南韓刑法》第98條（協助敵國罪），以及《通信秘密保護法》和《廣播法》。據報導，這兩名學生自2024年底至2025年3月多次入境南韓，拍攝包括水原空軍基地、烏山空軍基地與清州空軍基地等美韓共同運作的敏感軍事設施。
3月20日，兩人因在水原空軍基地附近行跡可疑遭民眾報警，被警方當場逮捕。警方在現場查獲配有長鏡頭的單眼相機、存有數千張照片的手機，以及一台對講機（雖然頻道設定錯誤）。兩人聲稱自己只是「航空迷」，但其中一人供稱其父親是中國公安官員，引起南韓警方高度懷疑。目前當局已請求Interpol協助，確認兩人的真實身分及是否奉命行事。
此案並非單一的案例，而是更廣泛現象的一環。過去一年中，已有多起中國籍人士在南韓敏感地點被捕的案例——三名中國學生曾被發現拍攝停靠在釜山的美國航空母艦，另有一人使用無人機拍攝國家情報院總部；還有一名中國觀光客在濟州國際機場附近操控無人機；甚至有中國男子喬裝成南韓士兵，企圖從現役軍人身上竊取軍事機密。
