南韓進入超高齡化社會 殯葬相關產業需求大增

殯葬系教授姜敏順（音譯）表示，「像為自己父母穿上最後一雙鞋襪，一樣的對待每一個人，全心全意。」

南韓釜山科技大學的教室裡，殯葬系的學生認真看著老師示範，學習替人體模型穿上一層又一層韓式傳統壽衣，正式入殮。在國家已經邁入超高齡化的此刻，照顧亡者的專業需求日益增加，班上學生從20幾歲到6、70歲都有。

殯葬系學生林世鎮（音譯）指出，「我希望在自己父母最後的時刻，也能親自這樣照顧他們，用我所學到的知識技巧。」

廣告 廣告

不僅高齡往生者變多，南韓現在獨自生活的一人家庭，約佔全國四成二，孤獨死成為另一種社會現象，催生出遺物清理這種新職業。

47歲的遺物清理師趙恩碩（音譯），手機裡的個案現場照片有如人生盡頭縮影．有的房間堆滿空酒瓶，有的留下行動不便的輔具，一切生活痕跡都要清得乾乾淨淨。

年輕死者則多半是輕生，19歲重度憂鬱症少女，蝸居狹窄的考試院租屋處無法自理，身後留下堆積如山的垃圾，和唯一的伴侶。

趙恩碩表示，「讓我們驚訝的是，凌亂的屋內有一個倉鼠籠，看得出受到良好的照顧，當我們發現時，倉鼠還活著，所以我們把牠帶走，幫牠找了一個新家。」

趙恩碩說，最近二手車出租公司的委託也變多，因為許多人是選擇在車內了結生命，他正在研發一種偵測孤獨死的設備，希望有助及早發現，減少遺體長時間腐壞，形成更難以處理的狀態。

南韓高壓高齡化社會，已經促使「送行者」產業需求大增，也促使更多年輕人拋開恐懼，以同理心投身服務。