南韓遭美加徵關稅示警台灣？學者：台灣國會挑戰恐更大

南韓因國會未能履行與美國之間的貿易承諾，恐遭美方加徵關稅，引發外界關注台灣是否可能步上後塵。學者指出，台灣此次對美貿易談判成果相當不錯，但相較他國，台灣內部政治結構更為複雜，未來協議能否順利在國會過關、實際執行，將成為影響今年經濟與對美關係的關鍵變數。

中央大學台經中心執行長吳大任受訪表示，台灣在政治層面面臨的挑戰，「搞不好比韓國還大」。他指出，南韓目前的困境，正是談判結果無法在國會順利落實的後果，而台灣除藍、綠對立外，還有白營因素，在野黨對談判成果的看法與執政黨存在明顯差異，未來相關協議送進立法院，是否能獲得支持，仍存在高度不確定性。

廣告 廣告

吳大任提醒，若台美談判結果最終無法執行，台灣確實可能面臨與南韓類似的風險。他建議，一方面需讓美國理解台灣目前的政治現實，另一方面，行政與立法部門若長期對立，將對台灣未來發展造成實質衝擊，呼籲朝野「各退一步、坐下來好好談」，避免僅止於政治放話，徒增誤解。他說：『(原音)我是覺得我們行政、立法長期這樣子衝突下去，其實對我們台灣未來的發展也會產生蠻大的衝擊，所以我是希望就是大家各退一步，然後好好去談，那我們還是希望台灣未來能夠越來越好。』

至於這次對美談判結果好不好？中經院院長連賢明則在臉書發文指出，從多項指標來看，台灣此次對美貿易協議的整體結果「相當不錯」。他分析，若將台灣、日本、韓國、瑞士的投資金額與對美貿易順差相比，台灣僅需約2年順差金額即可回收被要求的投資總額，相較之下，瑞士需4年，韓國與日本分別需7年與11年，「台灣在這幾個國家中是處於最有利位置」。

連賢明也提到，一個很少人注意的焦點在於貿易協議的執行期限，因為很少人相信下個美國政府會雷厲風行的課徵關稅，也因此，貿易協議的執行期限就成為一個協議好壞的重點。在日本和瑞士的協議中，都註記著需在川普任內完成這些投資，韓國則爭取到每年200的投資金額，預計10年完成。台灣可能因為半導體產業的特性和規模，川普政府在這次的協議中並沒有明訂完成投資的期限，也提供台灣在對美投資上的彈性。

連賢明強調，後續當然還要看市場開放條件才能完整了解整份協議，但台灣這次的貿易協議不論在關稅稅率、投資分潤、執行期限，以及232條款，這幾個項目都取得較優惠條款；要是最後沒有過，「川老大」就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題。(編輯：鍾錦隆)