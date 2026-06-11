南韓選務危機延燒！抗議群眾是極右派？兩在韓媒體人為台媒報導隔空互槓

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示威者在南韓首爾奧林匹克公園計票中心外集會，抗議全國地方選舉選票短缺問題。抗議者已持續多日集會，要求重新進行6月3日全國同步地方選舉，認為選票短缺損害投票過程的公正性和完整性。圖／東方IC

南韓6月3日地方選舉因選票不足引發史無前例的選務危機，導致首爾松坡區爆發連續數日的抗議活動。這場選舉爭議不僅撼動韓國社會，更意外引發駐韓獨立記者與韓國在地撰稿人針對台灣媒體報導角度、示威者屬性的激烈辯論。

回顧事件，原定晚間六時截止的投票因用紙短缺，被迫延長至十時，造成選民大排長龍甚至放棄投票。由於選前六天全面禁止發布民調，社會不安情緒隨之加劇。事發後，放置投票箱的蠶室奧林匹克手球競技場周邊，抗議人潮接力集結長達一週。

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針對台灣媒體的現場報導，駐韓獨立記者楊虔豪嚴厲批評《鏡電視》未盡查證責任。他指出，示威者分為單純抗議「選舉不實」的溫和派，以及主張「選舉舞弊與中國介入」的極右派。他指責台媒因不熟背景，多一面倒採訪極右翼群眾，淪為隨之瞎起鬨。

然而，曾任南韓《每日新聞》及《蘋果日報》韓國特約記者、現為自由撰稿人的許東爀親赴現場後，也在《自由時報》發表評論，寫下的觀察與分析。並撰文反駁楊虔豪的觀點。他直言楊將抗議行動定調為「極右派」與「反中煽動」與事實不符，現場並未見有組織性的反中情緒。

許東爀亦質疑，楊虔豪過去常被批評為「重複特定政治派別的論調」，採納進步派論述。而本次選舉爭議期間甚至還在社群發文表示「現在來南韓採訪不如不要花錢來」「主張選舉舞弊的極右派一定會趁勢而起，可能存在危險性」，並建議台媒不要派員前往採訪。

許東爀強調，實際情況與楊虔豪的描述落差極大，部分台媒在現場順利採訪且獲友善對待。他誠摯呼籲台灣媒體親赴南韓，只要表明台灣人身分或佩戴國旗徽章，都會受到民眾歡迎。他期盼台媒能深入現場，真實傳達南韓人民對公平選舉與民主價值的熱切期盼。



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