南韓選票不足爆抗爭 中選會副主委被提名人喊：「台灣絕不會發生」

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中選會副主委被提名人沈淑妃。資料照。廖瑞祥攝。



南韓上週舉行地方選舉，因多處投票所發生選票不足，引發大規模選務爭議。中選會副主委被提名人沈淑妃今（6/10）天在立法院接受審查時表示，台灣絕對不會發生選票不足的事情，因為台灣制度並非南韓的預估制。至於委員被提名人蔡維哲則說，若要實施提前或者不在籍投票，必須進行事前登記，讓選民提早一個月登記投票地，中選會再準備選票。

南韓地方選舉傳出選務爭議，朝野立委都關注相關議題，國民黨立委王鴻薇指出，南韓極右派把這場選舉爭議影射為來自於「中國介選」，台灣也有人在社群上表示，在野黨針對不在籍投票修法，就是幫助中共介選。沈淑妃回應，目前立法院提案的不在籍投票，已經排除海外部分，僅限台澎金馬，至於是否「境外勢力介選」仍要視個案。

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民進黨立委張宏陸、黃捷也關心此事，不過沈淑妃強調，台灣絕對不會發生選票不足的事情，因為台灣是依據精確的公民數印製選票，而非南韓的預估制。

在審查蔡維哲時，民進黨立委張雅琳也問到相關問題，她指出，韓國這次投票，全國大概有14300個投票所裡面，其中50個投票所出現選票不足，當地選務機關歸因於事前投票人數高於預期、選票配置不足等等問題，但很多人已經連結到選舉舞弊。蔡維哲回應，若要實施提前或者不在籍投票，必須提早一個月進行事前登記，向政府說明要改到哪個地方投票，政府可以依照登記結果，去準備選票。

蔡維哲說明，台灣不能做像韓國只有準備50%選票，就是要百分之百的準備，「而且甚至可以再多準備也沒什麼關係」，只要做好事前、事後核對，應該就可以解決這種很誇張的低級錯誤。

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