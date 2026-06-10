南韓選票短缺重創公信力！法院令保存票箱調查 18校大學生今晚上街抗議

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南韓示威者6月10日在首爾一處計票中心外抗議，要求因選票短缺而重新舉行地方選舉。（法新社）



南韓6月3日地方選舉爆發史無前例的「選票短缺」，全國91處投票所共少了7194張選票，重創選舉公信力但政府無意重新投票，引發抗議持續延燒。南韓18所大學學生會將於10日晚間舉行示威，要求徹查真相並改革選管會。目前檢警已成立聯合調查組，法院亦下令保全票箱與監視器畫面。

南韓6月3日舉行地方選舉，是總統李在明就任後首次舉行的全國性選舉，而李在明執政的自由派共同民主黨，在這次地方選舉中拿下大部分席次，但未能奪下關鍵的首爾市長寶座。

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然而，在這場選舉期間，卻有部分票站選票不足，導致選民無法投票。南韓中央選舉管理委員會（NEC）9日向在野黨「國民力量」提交的資料顯示，本月3日舉行的第9屆地方選舉中，全國91處投票所共短缺7194張選票。雖然選票最終在投票當天補齊，但這起失誤仍引發強烈憤怒，越來越多南韓民眾相信毫無證據的選舉舞弊指控。

南韓18所大學今晚集體上街要求徹查

選舉監督機構負責人已因選票短缺爭議辭職，但當局並未提出重新投票的打算，讓上週引爆的大規模抗議活動持續延燒到9日。南韓18所大學的學生會表示，將於10日晚間6點起舉行新一輪示威。

這些大學提出各項訴求，包括中央選舉管理委員會的改革、透過國政調查與特別檢察官（特檢）來查明真相並懲處負責人，以及制定實質的救濟對策等。

延世大學學生會成員黃仁瑞（Hwang In-seo，音譯）向法新社表示，「我們決定站出來抗議，因為不論政治立場為何，大家普遍都對這件事感到憤怒。」

韓國先驅報報導，慶熙大學學生會表示，「對於因選管會無能而引發的這次事件，我們不會保持沉默。」

漢陽大學學生會表示，「這次事件不只是單純的失誤，而是動搖民眾對代議民主與選舉制度信任的問題。」

成均館大學學生會表示，「作為青年世代的代表，我們希望朝向以信任為基礎的民主社會邁進，因此將與全國大學生團結合作，共同發表這份時局宣言。」

法院下令保全票箱與監視器畫面調查

分析人士指出，作為憲法機關的中央選舉管理委員會，長期以來因外部監督有限，在內部紀律與審查機制方面存在漏洞。

首爾法院本週下令，要求保存首都一處受影響投票所的相關證據，以供調查使用。當地媒體則報導，檢方與警方已同意成立聯合調查小組。首爾東部地方法院一名代表向法新社表示，保存的證據包括票箱以及監視器畫面。

根據南韓選舉法規，若要推翻地方選舉結果並重新選舉，須先向中央選委會請願，若遭駁回可向法院提起訴訟。

南韓選票荒掀中國介選陰謀論

韓民族日報報導，其實這起選票短缺案，也讓陰謀論再起。示威者6日已連續2天在首爾奧林匹克公園手球競技場前抗議，原本強調這是針對選務管理失誤的自發性示威，但被稱為「選舉舞弊陰謀論者」的美國自由大學（Liberty University）教授、韓裔美國人莫爾斯·H·陳（Morse H. Tan）於當天晚間6點30分出現在現場後，現場很快充斥著「選舉舞弊」、「美國」等口號聲。

他不僅說選票短缺就是選舉舞弊的政治，還提到「中國人投票認證貼文」、「電子投票機使用中國製零件」等未經證實案例，來指控選舉背後有中國等勢力操控陰謀的說法。

他表示，「南韓的選舉和委內瑞拉一樣腐敗。」還主張，「在伊朗和古巴之後，美國下一個目標應該是南韓。」現場聚集的部分示威民眾隨即高喊「美國、美國」並報以歡呼。

而莫爾斯·H·陳因涉嫌誹謗南韓總統李在明名譽而遭調查，目前處於禁止出境狀態。

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