南韓選管會遭檢警搜查 前主委被列嫌犯、李在明民調大跌

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南韓總統李在明民調下滑。圖為他10日在布魯塞爾與歐盟高層舉行峰會。路透社



南韓上週地方選舉選票不足事件延燒，檢警今天（6/11）赴中央選舉管理委員會（選管會）各地辦公室搜查，已辭職的選管會主委盧泰嶽等十多名官員被列為嫌疑人；南韓國會也正式啟動調查程序。受此風波影響，南韓總統李在明與執政的共同民主黨民意支持度均大跌。

韓聯社報導，南韓檢方與警方以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，赴中央選管會總部，以及首爾市多區地方選管會辦公室進行蒐查取證。

在南韓國會，執政的共同民主黨與主要在野黨國民力量黨今天各自提出申請，調查中央選管會在投票過程中涉嫌失職。兩黨提出申請後，正式朝向成立國會特別委員會的程序邁進，但預計仍需進行協商。

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南韓上週三（6/3）舉行地方首長與地方議員選舉，首爾分投票站發生選票不足事件，全國1萬4300個投票所中有50處選票不足，其中22處因此一度中止投票，部分選民因此未能完成投票。位於首爾松坡區的奧林匹克公園手球競技賽場於選後封鎖作為計票中心，但遭示威者包圍，要求重新投票。

●國民力量黨支持率大增 幾乎追上共同民主黨

《朝鮮日報》報導，韓國社會輿論研究所（KSOI）10日公布的民調結果顯示，在地方選舉後，兩黨支持率的差距迅速縮小，甚至已在誤差範圍之內。

這項在8日至9日進行的電話民調共調查1002名成年人，結果顯示共同民主黨支持度下滑4.7個百分點，來到38.6個百分點；國民力量黨支持率則增加逾6個百分點，升至38.1%，兩黨僅相差0.5個百分點。

5月26至27日的上次民調，兩黨的差距還有11.7個百分點（共同民主黨43.3%，國民力量黨31.6%），時隔1週急速縮小。

同一民調中，對於總統李在明的施政滿意度更比前一週下降了9.4個百分點，來到50.4%；對他的負面評價率則大增10.5個百分點，升至45.7%。

正在歐洲訪問的李在明當天在X平台轉發民調結果，並向國民道歉。他表示，將「虛心接受國民的冷靜評價」，「以更低的姿態、更謙遜，更開放、更包容、更努力地做事」。

國民力量黨首席發言人朴成訓則批評「這因支持率下滑才姍姍來遲的道歉秀」，「國民要的不是發在社媒上的簡短道歉文，真正的反省與負責不是靠說而是要靠行動來證明。」

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