南韓選舉「出大包」狂燒！林俊憲揭韓媒猛報「1台灣民主驕傲」

政治中心／曾郁雅報導



南韓於本月3日舉行第九屆全國同時地方選舉，期間傳出部分投開票所出現選票短缺爭議，引發外界關注選務程序與制度設計，對此，民進黨立委林俊憲今（12）日在臉書發文，以南韓選舉爭議為例，談及民主制度運作的核心價值，直言民主最重要的精神並非投票或監督制衡，而是「信任」二字。





南韓選舉「出大包」狂燒！韓媒猛報導「1台灣民主驕傲」林俊憲嘆：最寶貴成果

民進黨立委林俊憲表示，民主最重要的精神不是投票或制衡，而是建立在「信任」之上。（圖／民視資料照）

林俊憲表示，許多人認為民主最重要的是投票權或監督制衡機制，這些固然重要，但他認為真正的核心其實是「信任」，他舉例南韓此次地方選舉，雖然爆發選票短缺爭議，但從目前已知資訊來看，出問題的投開票所數量並不大，也尚未達到足以影響最終選舉結果的程度，但是「1個票所出問題、10個票所出問題，很快，大家就會開始質疑整場選舉都有問題，信任崩解只在一夕之間」。

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南韓選舉「出大包」狂燒！韓媒猛報導「1台灣民主驕傲」林俊憲嘆：最寶貴成果

林俊憲認為即使問題票所數量不多，只要接連出現爭議，就可能讓民眾開始質疑整場選舉的公正性。（圖／民視資料照）





林俊憲提及，自己注意到有南韓媒體為此特別製作報導介紹台灣的投開票制度，而這樣的情況其實並非首次發生，他指出，每當有國家在選舉過程中出現爭議時，台灣的投開票制度經常被拿出來討論與比較，談及台灣選務制度特色，林俊憲分析，台灣身為掌握全球科技發展重要地位的國家，面對選舉，卻堅持使用最「原始」的方式來選舉，背後原因正是來自民主化過程中的歷史經驗。





南韓選舉「出大包」狂燒！韓媒猛報導「1台灣民主驕傲」林俊憲嘆：最寶貴成果

林俊憲指出，台灣投開票制度長期受到國際關注，背後關鍵在於以防弊為核心的制度設計。（圖／民視資料照）









由於台灣的民主之路走得坎坷，在威權時代曾見識太多選舉舞弊花招，因此現行制度的設計核心始終圍繞在「防弊」之上，林俊憲把話題從南韓拉到台灣，對於近年持續引發討論的不在籍投票議題，他認為無論是電子投票、紙本投票、郵遞投票、親自投票，或是原地開票與集中開票，其實都不是最關鍵的問題，「我一直強調的『信任』兩個字才是」。





南韓選舉「出大包」狂燒！韓媒猛報導「1台灣民主驕傲」林俊憲嘆：最寶貴成果

談及不在籍投票議題，他強調比起投票形式，更重要的是社會是否具備對制度與不同政黨的信任。（圖／民視資料照）









林俊憲發表觀點，認為在推動不在籍投票之前，台灣社會應先面對一個現實問題：「你能夠信任你不支持的政黨嗎？」他認為，從近年台灣政治氛圍來看，「答案應該很明顯」，林俊憲也知道「若要追求一團和氣，那便不是民主」的道理，但也認為一個可以「信任」的制度，才是台灣民主化30年多來最寶貴的成果，不應隨意被修改拋棄。



























原文出處：南韓選舉「出大包」狂燒！韓媒猛報導「1台灣民主驕傲」林俊憲嘆：最寶貴成果

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