南韓邊境陸軍訓練場「防空火炮」爆炸 4軍官受傷搭直升機急送醫

南韓車輪型防空火砲K-30W天虎30mm。（圖／翻攝自나무위키）

南韓京畿道坡州一處陸軍訓練場今（2）日發生砲彈爆炸事故，一枚30毫米防空砲彈在移除期間，於送彈機突然發生爆炸，現場4名軍方人員受波及，緊急被用直升機載往醫院急救，所幸均無生命危險。但訓練場發生意外，也引發外界南韓民眾關注軍方安全管理是否存在漏洞。

根據韓媒《SBS News》報導，南韓陸軍說明，事發當時部隊正在進行防空實彈射擊訓練，一枚卡在送彈裝置（송탄기）上的30毫米砲彈需要排除，但在清除過程中突然爆炸。現場有4人包括3名陸軍士官與1名軍務人員受到波及，事故發生後，軍方已立即出動直升機，將傷者送往國軍首都醫院接受治療。

院方指出，傷者多為肩部挫傷、跌倒造成的外傷以及爆炸後出現耳鳴等症狀，目前均無生命危險，情況穩定。然而軍方已對訓練場進行安全管制，並暫停相關訓練，以免再次發生意外。

陸軍相關人士表示，將全力協助傷者治療與康復，同時軍方調查機構已著手釐清爆炸的確切原因，包括砲彈是否存在瑕疵、排除程序是否符合標準流程等，期望盡快釐清責任，防止類似事故再度發生。

這起事件也引發南韓社會對軍中訓練安全的再度討論，外界要求軍方強化裝備檢修與訓練風險管理，確保軍人在高風險環境中仍能獲得足夠保護。

