南韓酒駕再犯率40% 警方推行「這方法」防慣犯

南韓有悠久的飲酒文化，但因此衍生的酒駕社會議題讓政府頭痛不已。南韓國家警察廳宣布，將於明（2026）年10月起實施「有條件駕照制」，並進一步要求酒駕慣犯，在重新申領駕照時，須安裝預防酒駕裝置。





根據南韓警方統計，約有40%的酒駕者會在五年內再犯，因此計劃透過預防措施從源頭「阻止」再犯，還打算加重「毒駕」懲處。



綜合韓媒報導，根據今（28）日南韓國家警察廳發布的《2026年道路交通法修改方案》，過去五年內的酒駕慣犯，若在吊銷駕照2年後重獲駕照，須在其車上裝預防酒駕裝置。



南韓警方說明，該預防裝置若偵測到駕駛喝醉時，便會主動阻止車子發動，其安裝費用約300萬韓元（約折合新台幣6萬多元）。南韓警方稱，目前正與交通管理局討論，未來是否提供該裝置租借服務。





