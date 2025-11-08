南韓酒駕致死最高「只判8年」？實例與法律最重終身監禁不符，民眾要求政府嚴格執行
南韓首爾近日接連發生多起因酒駕致死（DUI）的致命車禍，受害者中包含多名外籍人士，相關案件被電視台報導後，很快就引發公眾的憤怒，眾多民眾和專家再次呼籲政府，希望加重酒駕實際刑罰並嚴格落實執法。
前述多起酒駕車禍致死，一起發生在首爾東大門，來自大阪的日籍母女走在行人穿越道上，被迎面而來的車輛撞上，50歲的母親當場死亡、30多歲的女兒重傷；警方事後發現、汽車駕駛的血液酒精濃度，遠遠超過被吊銷駕照的標準，目前駕駛已被拘捕。
另一樁車禍發生在首爾江南區，30歲的韓裔加拿大籍男子在過馬路時被撞倒，汽車駕駛在現場被捕，其血液酒精濃度同樣超過吊銷駕照的法定上限，而被撞擊的受害者雖緊急送往醫院搶救，卻因心臟驟停而不治身亡。
《韓國時報》報導指出，儘管現行韓國管制酒駕的法律條文，限制和罰則並不寬鬆，但不少法學專家和民間團體認為，其真正的問題在於、法律在實際執行中並沒有真的落實懲罰與嚇阻力。
根據現行法律，酒駕致傷或致死可處以三年以上有期徒刑、最重可至無期徒刑。單純從刑期長度來看，這規範似乎比鄰居日本更嚴格（日本最高刑期為30年）。然而，在實際操作中，韓國法院很少針對酒駕做出最重懲罰判決，回看過往最高法院的量刑指導方針，即使在有造成死亡的酒駕案件，刑期通常「最高也只有8年」左右。
相較之下，日本在類似案件判決上，實際操作給予比韓國更嚴厲的刑罰。在該國一個廣泛被引用的判例，一名酒駕司機因撞死同一家庭的四名成員，被法院判處25年監禁。
交通法規教授崔宰源表示，儘管韓國過去在經歷一系列悲劇後，實施更嚴格的酒駕法條例，但最嚴重的問題之一，是「再犯率」居高不下。崔教授指出，如果從數據來看，使用藥物而犯罪的再犯率，平均是38%，但是酒駕的再犯率，卻高達44%。即使酒駕案件總量有下降，但過去十年來、這個再犯率卻從未改善過。
崔宰源希望政府能做出改變，不僅要加重刑罰、因為那樣是不夠的，還需要採取更實際的預防措施，像是引入俗稱「酒精鎖」的點火連鎖裝置（ignition interlock devices），該裝置能夠檢測駕駛是否飲酒，如果檢測到酒精，車輛將無法啟動。這項措施在美國，已有28個州採用，估計使再犯率降低80%。
