南韓酷澎個資外洩風波延燒1個月 創辦人首度道歉

酷澎創辦人道歉，也再次拒絕出席本週國會聽證會。（翻攝自酷澎官網）

南韓電商龍頭酷澎近期爆出重大個資外洩事件後，創辦人金範錫在沉默1個月後，昨天（28日）首度在公司官網發表道歉聲明，坦言公司在風波初期的應對與溝通「不夠充分」，並承諾將儘快公布對消費者的補償方案。

金範錫在聲明中表示，作為酷澎的創辦人以及董事會主席，他代表公司全體員工，向所有受到影響的人士致上最誠摯的歉意，也承諾將進行投資與改革，防止未來再發生資料外洩事件。

不過，這個道歉聲明並未讓爭議落幕，外界反而關注到他再次以「旅居海外、行程繁忙」為由，宣布缺席本週舉行的國會聽證會，引爆南韓政府與消費者怒火。

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

中共跨境懸賞2台人 涉操控多國籍船隻向中國走私凍品

LINE母公司個資外洩逾百筆 數位部要求提補償方案

搜索範圍擴大！南韓警方突襲統一教10處據點 涉及前部長與多名議員