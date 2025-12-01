南韓酷澎個資外洩！ 自稱內部人士爆料：公司IT人員「一半以上是中國人」

2025年11月30日，南韓酷澎CEO朴大俊在首爾廳舍，為了大規模個資外洩事件，向全國民眾鞠躬致歉。路透社



據南韓媒體今天（12/1）報導，南韓酷澎爆出用戶個資大規模外洩，核心嫌疑人為一名中國籍的前職員，引發外界聯想，今天在南韓匿名線上社群平台，一則貼文引發討論，發文者自稱酷澎開發人員，他更爆料，公司的IT人員當中，一半以上都是中國人。

據韓媒《每日經濟》與《韓國經濟》報導，南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）29日宣佈，共計3370萬筆的客戶個資外洩，引發廣大批評聲浪，目前核心嫌疑人是一名中國籍的酷澎前職員，但在事件發生後，他即離開南韓、回到中國，至今仍未回到南韓接受調查。

廣告 廣告

今天在南韓匿名社群平台「Blind」，一則貼文引起廣泛關注，發文者A某自稱是酷澎的開發人員，他在貼文中寫道：「目前酷澎的IT人員，一半以上都是中國人」、「在幾年前，這個比例只有20%至30%，但每一季介紹新進員工時，80%都是中國人，剩下的則是印度人和韓國人，中國人比例逐漸提高，形成一個利益集團。」

A某說明：「公司讓很多中國員工來韓國接受入職培訓，並提供最高級的住宿地點（蠶室、龍山），甚至還包括員工子女就讀國際學校的費用，享受連韓國員工都沒有的福利」、「每一季離職的都是韓國人，以後中國人的比例會越來越高。」

A某指出：「對於這次的事件，我個人認為，就是因為無節制地招募中國人，導致這樣的結果」、「中國人既不使用我們的服務，也對公司沒有認同感」、「韓國的開發人員很有實力，也有責任心，他們完全不能相比，我感到很可惜。」

南韓網友紛紛留言：「酷澎不是韓國企業」、「把中國人都招募進來了」、「這次真的要停止使用了。」

報導指出，目前酷澎尚未回應，文中指控的內容無法得到證實，作者是否是酷澎職員並不清楚，不過，該平台必須經過身分認證，才能在上面發文，因此也有可能真的是酷澎內部人員的爆料。

更多太報報導

超機警！菲籍幫傭抱嬰狂奔23樓 還不忘開直播提醒…網讚「請到她真有福」

華爾街日報：在中國「輕鬆賺錢的時代」已成過去 外國品牌面對本土競爭

韓酷澎洩個資！涉案中國員工是「認證業務負責人」 發恐嚇信給客戶、公司