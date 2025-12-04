南韓酷澎個資爭議未止！23萬商家業績暴跌30% 開發物流系統背後藏國安風險

南韓電商龍頭酷澎爆發嚴重個資外洩，大量消費者恐慌性「脫澎」，使得數十萬仰賴該平台為生的小商家面臨業績寒冬。（翻攝自南韓酷澎X）

南韓電商龍頭酷澎爆發嚴重個資外洩事件持續延燒，不僅因其對主管機關的態度引發爭議，更因為大量消費者恐慌性「脫澎（退出酷澎）」，使得數十萬仰賴該平台為生的小商家面臨業績寒冬。

《韓聯社》報導，事件爆發後，酷澎向顧客發出個資「暴露」通報簡訊，但隨即遭到南韓個資會及官民聯合調查團嚴正指正，要求必須根據《個資法》將通報內容修正為更嚴重的「外洩」。

儘管酷澎CEO朴大俊曾在國會口頭承諾將會修正，然而公司至今仍未發出符合要求的修正簡訊或道歉聲明，這種一意孤行的態度被外界批評為公然無視當局指令，進一步加劇了消費者對酷澎的不滿與不信任。

消費者為何「脫澎」？個資外洩如何引爆小商家生存危機？

隨著網路上不斷傳出非正常登入、海外刷卡通知、詐騙簡訊等二次受害案例，消費者對酷澎的信任已然崩塌，紛紛採取拒買或刪除帳號等行動。

對於酷澎平台上高達75%、約23萬家的中小企業與小商家而言，這波「脫澎」潮帶來了致命的連鎖反應。多位小商家在網路社群中訴苦，他們的酷澎訂單量已暴跌3成，直言這次事件是直接衝擊生計的致命一擊。小商家聯合會也為此發聲，呼籲酷澎應立即展現負責的態度，防止小商家的損失持續擴大。

酷澎資安漏洞背後：中國開發者團隊與平台治理出了什麼問題？

這次資安漏洞也同時揭露了酷澎在極速擴張下，其企業治理與資安系統存在的結構性問題。業界分析指出，酷澎採用了類似中國阿里巴巴、京東的垂直整合物流模式，這套系統使其偏好招募大量來自中國的開發工程師，並將他們集中在上海等地工作。雖然這些開發者享有優渥的待遇，但將核心開發重任託付給資安高風險國家的團隊，引起了國安與系統風險的疑慮。更令人擔憂的是，這次的嫌疑人正是利用酷澎對資料庫API權限管理的鬆散，長期竊取資料而未被偵測。

最後，國會議員則批評，政府過去對實體零售業的管制，反而成為助長酷澎等電商平台快速成長、進而壟斷資訊的間接推手，間接為這次大規模外洩事件提供了溫床。總結來說，酷澎事件不只是一場資安事故，它更反映出在韓國電商市場極度追求速度和價格競爭的風氣下，企業對資安、勞動權益以及公司治理的輕忽與滯後。

