南韓酷澎只派外籍主管到國會受詢 議員怒斥「不要韓國市場了嗎」、「要AI來翻譯嗎」

酷澎示意照。路透社



南韓酷澎在11月爆出外洩將近南韓四分之三人口數量個資的重大資安醜聞，南韓舉國沸騰。酷澎的高級主管週三（17日）第一次到南韓國會的聽證會接受詢問，但酷澎韓裔美國籍創辦人兼「全球CEO」金範錫，與醜聞發生時的南韓執行長朴大俊都不出席，只派兩個不會說韓文的「阿兜仔」主管受詢。南韓國會朝野罵聲連連，認為這在藐視國會，把南韓人當傻瓜

酷澎是由幼年移民美國、現年47歲的韓裔企業家金範錫創辦，他掌握的投票股權高達四分之三，但每次酷澎在南韓引發爭議，他都以居住海外不克出席等理由不出面，已經長期遭到南韓政界側目。這一次，他以自己並非直接負責南韓業務，是「全球CEO」為由繼續不出席，而是由南韓酷澎的臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）以及資訊安全長馬提斯（Brett Mattis）出席接受詢問。

廣告 廣告

韓聯社報導，在南韓國會科學技術資訊廣播通信委員會週三的聽證會上，議員一開頭就因為金範錫又沒出席感到憤怒。執政黨共同民主黨的議員怒斥：「酷澎九成的營收都來自韓國市場，在關係公司存亡的聽證會上，金代表竟膽敢不出席，是不打算在韓國做生意了嗎？把大韓民國國民當傻瓜嗎？」

而在野黨國民力量黨的議員怒斥說：「在韓國賺取數兆韓元利潤，真正需要承擔責任時卻躲在『全球 CEO』的職銜背後，這不是一個負責任經營者該有的態度。」聽證會主席、共同民主黨籍的議員崔敏熙說：「這種行為只能被視為藐視國會，無視大韓民國國民的行徑，我們將依法依規追究到底。」

派「稻草人」去國會挨轟

除了金範錫不去，酷澎原執行長朴大俊與姜翰承也都請假不去。看到只有兩個外國人來接受詢問，議員當場就質問這兩個人到底會不會講韓文。他們的翻譯解釋說，羅傑斯「完全不會」說韓文，馬提斯只會一點「你好」、「丈母娘」之類的單詞，無法聽懂議員質詢。

這兩名南韓酷澎現任主管在回答問題時，要花很多時間透過翻譯轉述，還經常需要重述問題，議員因為兩人的回答含糊不清，屢屢不耐打斷，要他們「講重點」。憤怒的議員斥責說：「羅傑斯就像個稻草人，純粹浪費時間。」主持聽證會的主席崔敏熙甚至說：「為了節省時間，乾脆用AI翻譯顯示在螢幕上就好了！」不過為了要有正式的紀錄，還是由翻譯繼續進行問答。

南韓酷澎臨時執行長羅傑斯對此辯護說：「我沒有得到充分回答問題的機會，我在答詢過程中一直被打斷。」

南韓酷澎是在11月中旬爆發3370萬個帳號個資外流事件，幾乎是南韓全體成年人的個人資料全部遭到盜取，並由此衍生出各種詐騙案。原執行長朴大俊在10日（上週三）謝罪請辭，酷澎（全球）任命原本擔任行政總監的法務主管羅傑斯，出任南韓酷澎臨時執行長。

更多太報報導

「韓國亞馬遜」內憂外患 酷澎台灣負責人也傳離職 公司: 業務推動正常、資源充足

南韓酷澎執行長下台 個資外洩案延燒、美國總公司出手了

駐韓美軍、美國留學生等共計160多人 料下週對酷澎提集體訴訟