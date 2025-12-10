南韓酷澎執行長下台 個資外洩案延燒、美國總公司出手了

圖為2025年11月30日，南韓酷澎CEO朴大俊在首爾廳舍，為了大規模個資外洩事件，向全國民眾鞠躬致歉。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/10）報導，南韓酷澎大規模個資外洩案延燒多日，酷澎執行長朴大俊宣布辭職，為此問題負責，據悉，酷澎的美國總公司派出首席行政長羅傑斯（Harold Rogers），作為臨時執行長，處理後續問題。

據《韓國經濟》報導，南韓酷澎爆出3370萬筆用戶個資外洩，遭到社會嚴厲批評，酷澎今天表示，該公司的執行長朴大俊已提出辭職，「對於近日個資事件，讓國民感到失望，朴大俊深感歉意，深刻體認到這件事情的責任，決定辭去所有職務。」

廣告 廣告

酷澎說明：「為了防止類似情況再度發生，將強化資訊安全，挽回顧客的信任。」

酷澎的美國總部「Coupang Inc.」為了處理後續問題，並減緩顧客的不安，任命美國總公司的首席行政長兼法務總監羅傑斯（Harold Rogers），作為酷澎的臨時執行長。

報導指出，南韓酷澎爆發個資外洩事件以來，主要由位於南韓的公司處理相關問題，但這次的執行長更替，顯示未來美國總公司，將積極介入處理後續狀況。

更多太報報導

諾貝爾和平獎得主馬查多確定缺席頒獎！諾委會「不知道她的下落」

台灣不滿南韓電子入境卡列「中國台灣」 韓網友又怒譙又喊冤

神鬼阿嬤詐9億！假扮航運大亨繼承人騙倒銀行 爽逃杜拜「FBI下追緝令」