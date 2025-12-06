南韓酷澎大規模個資外洩 爆高齡用戶「想退不會按」恐成最大破口

韓國電商巨頭酷澎。（圖／路透社）

南韓最大電商平台酷澎（Coupang）近期爆發史上最大規模個資外洩事件，累計多達3300萬筆資料流出，震驚南韓民眾；因此有大批民眾掀起「退澎潮」，紛紛申請退會員、改密碼和阻擋陌生電話。不過酷澎用戶中每8人有1名長者，對於高齡族群用戶來說，產生他們想退會卻不知如何下手的情形，也使他們恐成為資安最大破口。

據韓媒《韓聯社》報導，酷澎個資外洩的狀況，掀起軒然大波。一名住在釜山海雲台區的71歲金姓老翁，每個星期會透過Coupang購買零食與玩具給孫子，但個資事件爆發後，他收到簡訊通知個資外洩，不斷有不明來電，使他焦慮感日增；金翁向家人求助卻聽不懂設定流程，只能無奈放棄，心冷表示，「想退會員也不會操作，步驟太難了，根本不知道怎麼保護自己。」

據南韓數據分析公司IGAWorks最新統計，酷澎用戶中，60歲以上族群已突破209萬人，占比達12.7%，較去年同期暴增25%。然而用戶增加並不代表安全意識同步提升，反而讓數位弱勢群體更暴露在詐騙與個資濫用風險。

目前南韓網路論壇瘋傳個資外洩如何自保的教學，包括報案程序、阻擋號碼盜用、申請名義盜用防護服務等，但這些資訊多以網路格式呈現，對不熟悉科技的高齡族群而言難以理解。有一名住在首爾恩坪區的68歲金姓婦人坦言，「只能麻煩孩子，但不能每件事都叫他們做，到最後只會放棄。」

然而南韓政府今年公布的《2024數位資訊落差現況調查》顯示，60歲以上高齡者中，有76.4%遇到問題會請家人協助，僅35.7%能自行解決。同時外籍居民也是酷澎個資外洩事件的受害族群之一，在韓生活的他們在理解專有名詞上更加困難；旅居首爾的24歲日籍女子表示，「想到資料可能流到中國非常可怕，而且官方資料都是技術名詞，看不懂要怎麼確認是否外洩。」

因此相關專家警告，此次個資外洩規模巨大，恐波及南韓全體居民，呼籲政府應立即啟動「弱勢者專屬支援方案」。首爾大學心理學系名譽教授郭錦珠指出，「高齡者與外籍人口資訊取得有限，焦慮指數更高。地方政府應設立面對面諮詢窗口，協助這些群體了解並處理受害情況。」

此外，漢陽大學高齡化社會研究所所長李三植也指出，高齡者是典型的數位犯罪高風險族群，建議政府設立「免費防詐與資安客服專線」，如同針對單親媽媽與兒少的專用窗口，提供即時協助。隨著Coupang個資外流後續影響逐漸擴大，南韓社會再次面臨「數位落差」帶來的安全裂縫，如何保護年長者與外籍居民，已成政府刻不容緩的課題。

