南韓酷澎會員資料外洩5個月才發現 消費者陷恐慌！憂住家密碼恐也外流

記者蒲世芸／綜合報導

韓聯社報導，南韓電商巨頭酷澎（Coupang）爆發史上最大規模的會員資訊外洩事件，影響人數高達3,370萬名會員。不只資料外洩規模驚人，更令人震驚的是，資訊從6月就開始外流，然而酷澎卻整整5個月沒發現，導致外洩範圍像滾雪球般越滾越大，引發南韓社會一片恐慌。

南韓酷澎爆發史上最大規模會員資訊外洩事件，讓許多消費者不滿。（圖／翻攝自쿠팡 Coupang臉書）

消費者陷恐慌 連住家門密碼都恐外洩

根據韓聯社的報導內容，酷澎於上月底才公告，確認姓名、電子郵件、電話號碼、住址、部分訂單資料等個資遭外洩。消息一出，消費者全炸鍋，紛紛擔心更多敏感資料被盜。像是住家門的電子密碼、海外網購用的帳號密碼等，擔心也早已外流。

廣告 廣告

酷澎起初沒有給出任何明確說法，直到外界怒火越燒越大，公司才強調 「個人密碼並沒有外洩」。據韓聯社1日報導，酷澎相關人士表示：「截至目前確認個人密碼未遭外洩。」但接著又補上一句：「目前無法得知每位客戶具體外洩了哪些資訊。」

資料外洩數個月沒能察覺

這起資安事件不是駭客入侵，而是前員工利用內部權限複製資料。而嫌疑人疑似是曾任職酷澎的中國籍員工，且已在案發後已離境，恐怕加大調查難度。

然而令人質疑的是，酷澎稱每年投入數百億韓元強化資安，今年甚至喊出花了890億韓元（約新台幣19億元）在資訊安全上，但警報系統卻在長達5個月內完全没有反應，引發產業界強烈質疑，花了這麼多錢，卻無法偵測到資訊被不當存取。

處理態度再掀民怨

韓聯社進一步報導，除了資訊外洩，酷澎的危機處理方式也讓許多民眾不滿。包括有些酷澎會員事隔一至兩天才陸續收到資料遭外洩的通知；另外官方的正式道歉信更是拖了一整天才發布，讓消費者罵聲不斷。

但此次酷澎發生的資安問題，也已不是第一回。從2020年起，公司因配送員個資遭外洩等事件，已經被個人資訊保護委員會連續3次開罰，累犯紀錄更讓外界怒火中燒。

會員資料恐流入國外

報導提到，產業界普遍認為，此事件的衝擊比一般電信個資外洩更加嚴重。因為配送地址與個人作息與居住位置息息相關，以及有了訂單紀錄等於掌握了消費者的習慣與生活型態，甚至可能被詐騙集團所利用。尤其隨著電商跨國合作增加，有專家就指出：「在企業與海外平台合作愈來愈多的情況下，一旦資料外流到國外，很難預測會流到哪裡。」

而依照南韓個資法，酷澎此次恐怕也將面臨史上最高額罰金。因最高可處企業年營收3%的罰款，以南韓酷澎年營收推估，這起事件最高可能遭罰超過1兆韓元（約台幣214億元）。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

宏都拉斯大選計票中！總統票數陷膠著 國會由兩親台在野黨獲7成席次

傳川普要求下台換全家安全 馬杜洛不甩反控美國欲強奪石油資源

俄勢力伸進非洲！俄擬提供蘇丹戰鬥機 換取紅海建海軍基地權利

美烏佛州會談內幕！討論聚焦烏克蘭加入北約、割讓領土兩難點

