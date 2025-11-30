南韓酷澎爆重大資安危機 3370萬筆個資外洩、台灣用戶未受影響
[Newtalk新聞] 南韓最大電商平台酷澎（Coupang）近日爆發史上最大規模之一的個人資料外洩事件，官方最新確認，共有高達 3,370 萬個顧客帳號遭未授權存取，幾乎等同其全體活躍用戶。消息曝光後，引發南韓社會高度關注，政府及警方已全面介入調查。
根據《韓聯社》報導，酷澎最初向政府通報時，僅表示約有 4,500 個帳號外洩。然而，酷澎 30 日發布最新聲明指出，經進一步清查，實際受影響帳號暴增至 3,370 萬個，與初報相比增加 7,500 倍，引發外界質疑調查與通報過程是否存在疏漏。
此次遭外洩的資訊包括姓名、電話、電子郵件、配送地址與部分訂單紀錄。酷澎強調，付款資訊、信用卡卡號及登入密碼等敏感資料並未外流。初步調查亦顯示，不明人士疑自今年 6 月 24 日起，利用海外伺服器持續存取客戶資料，外洩行為恐已長達近五個月，直至本月 18 日才被發現。
事件擴大後，南韓科學技術資訊通信部已成立民官合動調查團，全面追查事故原因，並研擬後續資安強化措施；警方則於 25 日正式受理酷澎報案展開偵辦。南韓個人資料保護委員會表示，若查明酷澎未履行相關資安義務，將依法嚴懲。此次規模已超越過去 SK Telecom 涉及逾 2,300 萬筆資料外洩的事件，成為當地史上最大級個資事故之一。
針對外界關注的海外市場影響，「酷澎台灣」表示，目前沒有任何證據顯示台灣用戶個資遭外洩。公司強調，已啟動完整調查程序，並與頂尖獨立資安公司合作，持續釐清事件影響範圍，確保資料安全。
酷澎向全體用戶致歉，並表示已封鎖未經授權的存取途徑、強化監控系統，同時提醒民眾提高警覺，避免受騙。
