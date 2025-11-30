南韓酷澎疑中國籍員工「監守自盜」 逾3千萬用戶個資外洩

南韓電商酷澎（Coupang）日前傳出個資外洩事件，酷澎台灣則強調，台灣用戶並未受影響。（示意圖）

南韓電商酷澎（Coupang）日前爆出重大資安事件，導致約3,370萬名用戶個資外洩。據《韓聯社》報導，資料疑為酷澎內部已離職的中國籍員工所為，而非外部駭客所致；另外，此消息也引發台灣用戶擔憂，而酷澎台灣也緊急發出聲明，強調台灣用戶並未受到影響。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳25日已受理酷澎提告，正就個資外洩事件進行調查。酷澎曾在20日的聲明中指出，個資是遭「非許可管道」外流，並無外部入侵跡象；然而，酷澎並未具體指名涉案人，僅透露其「身分不明」，雖盛傳疑是一名中國籍員工所為，但因其在事發後已離境，外界擔憂恐將導致調查困難，難以究責。

據悉，酷澎最初向南韓當局通報僅4,500筆帳號個資外洩，但在29日更新確認後，外洩數字暴增至3,370萬筆，幾乎等同全體用戶數。這次外流資訊包括姓名、電子郵件地址、收件地址、電話及部分購買紀錄等，不過，酷澎強調，付款資訊、信用卡號碼與密碼均安全無虞，並未外洩。

消息一出後，隨即引發台灣用戶擔憂。對此，台灣酷澎緊急發出聲明，表示依據目前調查結果，尚無證據顯示台灣用戶個資遭到外洩；官方也承諾，將持續與外部資安專家合作徹查，以消除消費者疑慮。





