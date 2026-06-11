南韓酷澎破紀錄遭罰款130億 外洩3750萬用戶個資、擅自蒐集網路活動

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酷澎示意照。路透社



南韓酷澎（Coupang）去年底發生3750萬名用戶個資外流事件，又爆出未經用戶同意即蒐集網路活動等醜聞。南韓當局今天（6/11）宣布，對酷澎處以6247億韓元（約新台幣130億元）罰款，創下紀錄。

韓聯社、《韓國時報》等韓媒報導，南韓個人資訊保護委員會昨天召開全體會議，今天公布對酷澎懲處案的審議結果，決定對酷澎個資外洩事件罰款4236億韓元、對酷澎擅自蒐集約1117萬名會員的網路活動紀錄，則罰款2011億韓元。

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兩者總計金額為6247億韓元，創下南韓政府對單一企業罰款總額的歷史紀錄，也接近酷澎去年約7211億韓元（約150億元台幣）的營業利潤。

在此之前，南韓SK電信因外洩2300萬名用戶個資，被罰款1348億韓元（約28億元台幣），酷澎的相關罰款已超越SK電信創下的紀錄。

根據南韓現行的《個人資訊保護法》，企業可因用戶資料外洩被處以總營收最高3%的罰款；9月即將生效的增修條文更將把罰款上限提高至10%。

除上述罰款之外，南韓酷澎旗下的「酷澎物流」也另外被罰2.48億韓元（約515萬元台幣），因為該公司也發生多項侵害隱私問題，包括匯整一份「限制僱用」的記者名單。

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