南韓酷澎逾3千萬筆個資外流 警突襲搜查總部「鎖定中籍工程師」

南韓電商龍頭酷澎爆出史上最嚴重個資外洩事件，警方9號突襲搜查酷澎首爾總部，並鎖定一名中國籍前工程師調查。事件導致南韓用戶爆發出走潮，法律界估計，這起事件的潛在法律費用可能高達台幣3560億。

南韓警方今上午派出網路偵查隊，突襲搜查酷澎的首爾總部調查個資外洩案，其中洩漏的個資包括姓名、收貨地址、電話號碼以及部分訂單資訊，警方已取得並分析伺服器記錄檔，掌握涉案嫌疑人的IP地址持續追查中。

這次事件有3370萬個帳號的個資遭到外洩，約南韓人口的3分之2。警方指出，今年6月底到11月之間，酷澎數據不斷透過海外伺服器流出，直到上個月才發現異狀。

隨著爭議延燒，南韓用戶紛紛出走，短短4天平台就流失180萬名活躍用戶，網路上也湧現取消酷澎會員的話題。

雖酷澎執行長朴大俊已向全國民眾鞠躬道歉，但仍無法止血，目前網站用戶正分別從南韓跟美國準備提出集體訴訟，尋求懲罰性賠償。按照以往案例，每人可獲得約10萬韓元，約台幣2100元的賠償，加上違反個資法的罰款，潛在法律費用估計高達台幣3560億。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

