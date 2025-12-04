南韓酷澎遭爆曾在中國大舉招募工程師 個資外洩後活躍用戶卻創新高

南韓酷澎遭爆曾在中國大舉招募工程師。路透社



南韓電商酷澎（coupang）近期發生史上最大規模個資外洩事件，疑為已離職的中國籍工程師非法存取及外流至少3370萬筆用戶個資。然而事件發生後，酷澎的活躍用戶數量卻達到歷來最多；韓媒也披露，南韓酷澎內部因成本、經營系統等原因，大量招募中國籍開發人員。

韓國酷澎用戶個資外洩，主要嫌疑人是一名中國籍的前職員。他是在離職後外洩3370萬名用戶個資，而酷澎在他離職後，並未將他使用的公司內部「簽章密鑰」停用或更新。

韓聯社週四（12/4）報導，已證實酷澎的網站開發人員涵蓋大批中國人，包括許多在北京、上海工作的中國籍工程師。此前有自稱酷澎開發人員在網上匿名爆料，稱該公司IT人員中，一半以上都是中國人。

韓聯社發現，酷澎先前在中國求職網站「脈脈」大舉招聘開發人員。網站上可見大量推薦酷澎的仲介貼文，多篇貼文強調酷澎沒有中國IT企業的「996工作制」（早9晚9、週工作6天），且工作時間靈活、年終獎金高等等

有人詢問是否要求英文程度，一個疑似酷澎員工的帳號回答：「要求不高。」至於韓文程度，若英文可以的話就不需會韓文，但可能要赴韓國出差。

有觀點指出，酷澎大批聘用中國籍開發人員，除了因為人力成本相對較低以外，也因為酷澎的營運模式是直接採購商品、從自有倉儲設施配送的垂直一體化系統，而中國開發者在這方面可能較具經驗。

也有分析指出，酷澎的業務在短時間內迅速擴張，在用戶資訊保護工作方面可能自然出現了漏洞。

韓聯社也報導，根據數據服務提供商「IGAWorks Mobile Index」週四（12/4）發布的數據，酷澎單日活躍用戶數在11月30日突破1700萬大關，12月1日更達到1798萬8845人，是開始統計該數據以來的最高值，且連續兩天刷新歷史紀錄。

韓國酷澎11月下旬向南韓政府通報，稱有數千用戶個資外流，但11月29日宣布，確認共有3370萬個帳號的個資皆外流。

根據統計數據，在事件發酵前的11月24日至29日期間，酷澎單日活躍用戶在1600萬上下，但事件爆發後，於30日首次突破1700萬，次日再刷新紀錄。在上月29日至本月1日之間，單日活躍用戶激增170萬以上。

據分析，由於大部分消費者尚未遭受資訊外洩帶來的直接損失，加上酷澎在生活便利性方面的優勢，用戶仍傾向繼續使用。也有觀點認為，事件發生後，許多用戶想查看登入記錄和平台通知，因此訪問網站的人數顯著增加。

